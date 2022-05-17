Как сообщает 24 канал, Михаил Федоров провел встречу с государственным секретарем, заместителем Председателя Канцелярии Совета Министров Польши Янушем Цешинским и Министром цифровой трансформации Словении Марком Борисом Андриянычем.
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Политики договорились о новых совместных проектах:
- взаимное признание электронных подписей с Польшей;
- о старте пилота по взаимному признанию цифровых документов;
- а также об участии Украины вместе с Польшей и Словенией в пилотном проекте ID Wallet.
Что такое ID Wallet и для чего он нужен
ID Wallet – это пилотный проект Евросоюза, который работает по схожему принципу с украинским "Действием". Предполагается, что пользователи могут сохранять собственные документы и цифровую подпись на своем смартфоне. Также Wallet позволяет отслеживать, как используют персональные данные той или иной структуры.
ID Wallet можно использовать для ряда нужд от получения государственных услуг в ЕС до открытия счетов в банках и аренде автомобилей. Примерный список услуг выглядит следующим образом:
- свидетельство о рождении;
- медицинские справки;
- сообщение об изменении адреса;
- открытие банковского счета;
- представление налоговых деклараций;
- представление заявления в университет дома или в другом государстве – члене ЕС;
- хранение медицинского рецепта, который можно использовать в любой части Европы;
- подтверждение своего возраста;
- аренда автомобиля с использованием цифровых водительских прав;
- заселение в отель.
В Европейском Союзе до сих пор идет оживленная дискуссия по внедрению ID Wallet, интеграции проекта в законодательство стран и безопасности проекта в целом.
На этой же встрече Михаил Федоров и его польский коллега договорились о взаимном признании электронных подписей с Польшей. По словам Федорова, признание электронных подписей с Польшей "откроет революционные возможности для нашего бизнеса, ведь теперь можно подписывать договора онлайн".