Как сообщает 24 канал, Михаил Федоров провел встречу с государственным секретарем, заместителем Председателя Канцелярии Совета Министров Польши Янушем Цешинским и Министром цифровой трансформации Словении Марком Борисом Андриянычем.

Не пропустите Михаил Федоров рассказал министрам G7 об опыте Украины в первой мировой кибервойне

Политики договорились о новых совместных проектах:

взаимное признание электронных подписей с Польшей;

о старте пилота по взаимному признанию цифровых документов;

а также об участии Украины вместе с Польшей и Словенией в пилотном проекте ID Wallet.

Что такое ID Wallet и для чего он нужен

ID Wallet – это пилотный проект Евросоюза, который работает по схожему принципу с украинским "Действием". Предполагается, что пользователи могут сохранять собственные документы и цифровую подпись на своем смартфоне. Также Wallet позволяет отслеживать, как используют персональные данные той или иной структуры.

ID Wallet можно использовать для ряда нужд от получения государственных услуг в ЕС до открытия счетов в банках и аренде автомобилей. Примерный список услуг выглядит следующим образом:

свидетельство о рождении;

медицинские справки;

сообщение об изменении адреса;

открытие банковского счета;

представление налоговых деклараций;

представление заявления в университет дома или в другом государстве – члене ЕС;

хранение медицинского рецепта, который можно использовать в любой части Европы;

подтверждение своего возраста;

аренда автомобиля с использованием цифровых водительских прав;

заселение в отель.

В Европейском Союзе до сих пор идет оживленная дискуссия по внедрению ID Wallet, интеграции проекта в законодательство стран и безопасности проекта в целом.

На этой же встрече Михаил Федоров и его польский коллега договорились о взаимном признании электронных подписей с Польшей. По словам Федорова, признание электронных подписей с Польшей "откроет революционные возможности для нашего бизнеса, ведь теперь можно подписывать договора онлайн".

Кстати, ранее Михаил Федоров приобщился к встрече министров цифрового развития стран "Большой семерки", где одной из центральных тем стала первая мировая кибервойна. Краткий отчет о результатах встречи появился в телеграмм-канале министра. Как пишет Федоров, его зарубежных коллег особенно заинтересовал украинский опыт в борьбе на цифровом фронте.