Верховная Рада приняла законопроект о цифровых паспортах. таким образом Украина стала первым государством мира, в котором е-паспорта стали полными юридическими аналогами обычных.

За это решение проголосовали 302 народных избранника. Это означает, что уже с 23 августа этого года ID-карта и биометрический паспорт в Дие на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового.

К теме Цифра дня: сколько украинцев пользуются электронными услугами в Дии

Это – инновационный шаг не только для нашей страны, но и всего мира,

– добавил Федоров.

Где можно использовать е-паспорт

Если коротко, то там, где вы раньше применяли обычный паспорт. Цифровые документы можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства в Украине.

В ЦПАУ для предоставления государственных услуг, государственных учреждениях и судах.

Для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках — для подтверждения личности и совершения кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн.

Для путешествий по Украине самолетом и поездом, чтобы заселяться в отель и тому подобное.

Единственное, что электронный паспорт нельзя будет использовать для пересечения границы, или для въезда или выезда на оккупированные территории.

Напомним, Минцифра запустила цифровые паспорта в Дие в апреле 2020 года. В министерстве уверяют, что документы в Дие являются защищенными. Ведь при регистрации пользователь устанавливает специальный код-пароль, или же может использовать сканер отпечатков пальцев.

Даже если смартфон попадет в руки мошенников, они не получат доступа к приложению и е-документам. Больше о безопасности приложения читайте по ссылке.