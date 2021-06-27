Украина опережает Запад по количеству пользователей интернет-банкингом

Украина уверенно опережает западные страны по количеству пользователей интернет-банкингом. И это несмотря на то, что процент людей, у которых есть беспрепятственный доступ к интернету, у нас гораздо меньше, чем в Европе.

Не последнюю роль в толчке людей к банковской диджитализации сыграл карантин. Пресс-секретарь "Приватбанка" рассказал, что количество пользователей их мобильного приложения за 2021 год выросло на 30% – до 13 миллионов человек.

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Развитие интернет-банкинга способствует экономике

Он отметил, что операции в кассах в банках снизились примерно на 29 – 30%. Зато операции в интернет-банке выросли почти на 35%.

Основу тех, кто пользуется интернет-банкингом, на 90% составляют люди в возрасте от 20 до 45 лет. Однако за 2020 год едва ли не вдвое выросло количество пользователей, которые старше 55 лет. Эксперты считают, что развитие интернет-банкинга способствует экономике.

Например, увеличение бесконтактной оплаты приводит к тому, что покупки становятся более легальными — с них уплачиваются налоги. Кроме того, это стимулирует развиваться и сам бизнес.

Диджитализация – это не только банки. Бизнес подтягивается к тому, чтобы получить клиентов, которые пользуются смартфонами при оплате. За последние 2 года почти в каждой точке есть POS-терминал,

– объяснил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серьга.

Еще одним благоприятным фактором для развития отечественного диджитал-банкинга является смартфонизация. Смартфоны становятся все доступнее. Для того чтобы пользоваться услугами финансовых учреждений через интернет, уже давно не нужен компьютер, поэтому все больше лиц становятся пользователями мобильных приложений.

Украинцы не решаются пользоваться всеми банковскими услугами

При этом наиболее популярными банковскими услугами пока остаются небольшие операции. Координатор комитета по электронным платежам Виктория Бурдейна отметила, самые популярные онлайн-услуги:

денежные переводы;

оплата счетов;

пополнение мобильного телефона.

И добавила, также динамично растет рынок P2P-платежей. Это наблюдают и все платежные системы, и все банки.

Что такое P2P-платежи? Это денежные переводы с карты отправителя на карточку, номер телефона, электронную почту или расчетный счет получателя. Перевод происходит без участия финансовых организаций.

Но диджитализация в банковском секторе может иметь и негативные последствия. В частности сокращение рабочих мест.

И хотя пользование банковскими услугами в Украине становится все проще, украинцы пока не до конца доверяют всему перечню услуг, как это делают в развитых западных странах. Например, брать ипотеки или кредиты на большие суммы украинцы любят лично, через менеджера банка и кассу.