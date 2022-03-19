Украина может получить возможность следить за врагом благодаря зарубежным спутникам с SAR

Уже в ближайшее время к странам, которые делятся с Украиной снимками спутников, может присоединиться и Япония. Спутники с радарами с синтезированной апертурой антенны (SAR) позволят получать подробные снимки в любых погодных условиях или время суток, а это очень ценные данные в условиях войны.

Украина еще на прошлой неделе обратилась за помощью к нескольким технологическим компаниям, которые занимаются сбором изображений поверхности Земли с коммерческих спутников. Данные с таких спутников могут помочь военным лучше ориентироваться и отслеживать ситуацию в "горячих точках".

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Так министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал письмо с обращением к таким компаниям, как:

Maxar Technologies,

Airbus SAS,

SI Imaging Services,

BlackSky Global,

ICEYE,

Planet Labs,

Capella Space,

и SpaceView.

Министр в своем обращении подчеркнул, что Украине требуется доступ к космическим снимкам с применением технологии SAR и призвал компании поделиться такими данными. Об этом Федоров рассказал в телеграме.

К этому призыву присоединилась компания украинского предпринимателя Макса Полякова EOS Data Analytics.

С таким же запросом Украина обратилась и к Японии, у которой на орбите находятся пять спутников SAR IGS Radar (3, 4, 5, 6 и запасной).

Важно отметить, что эти спутники приоритетно используются для ведения спутниковой разведки для нужд японских сил самообороны или для наблюдения за деятельностью северокорейских военных.

Зачем Украине спутниковые снимки

Такие спутниковые снимки могут быть полезны для анализа передвижения российской армии по территории Украины и проведения возможных контрдействий.

Следует заметить, что в лучшем случае данные оптических спутников полезны всего лишь 2 – 3 часа в день, тогда как большинство вражеских атак и основная их активность происходят под прикрытием ночи.



Фото разрушенных продуктовых магазинов и торговых центров в Мариуполе. / Maxar

После призыва Михаила Федорова поделиться спутниковыми снимками из Украины в Японии подчеркнули, что снимки с их спутников приоритетно использует государство. Только затем они могут быть проданы для использования другим компаниям или странам. Поскольку этот процесс обычно длительный – пока снимки получит Украина, они могут оказаться нерепрезентативными и не освещать реальное положение.

В то же время, портал Nikkei Asia прогнозирует, что решение может быть положительным, но решение о продаже спутниковых данных будет принимать государство, а не частные компании, которые следят за гражданскими спутниками, поскольку бенефициарами снимков будут ВСУ.

Как сообщает Defense Express, в случае одобрения Японии фотографии будут отправляться в зашифрованном виде, чтобы предотвратить их перехват российскими войсками или хакерскими группами.

Следует также заметить, что после обращения Михаила Федорова канадская компании MDA, управляющая созвездием Radarsat, дала утвердительный ответ. MDA уже получила разрешение от правительства Канады на предоставление спутниковых радиолокационных снимков Украине.