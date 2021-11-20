Об этом сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай. Презентация и торжественная церемония состоялись 19 ноября в городе Галифакс в Канаде.

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Совместный проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Известно, что проект будет реализовываться канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Владимир Тафтай в своей речи отметил важность проекта не только для развития космического сотрудничества Украины и Канады, но и для дальнейшего укрепления традиционно дружеских и партнерских отношений между двумя государствами в целом.

Презентация проекта в городе Галифакс / Фото из фейсбука Владимира Тафтая

Заметим, что о строительстве космодрома говорят уже не впервые. Переговоры между представителями Украины и Канады продолжаются с 2019 года.

Что известно о космодроме

Командному центру будущей Космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "Южное". Также накануне космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о праздновании партнерства.

С космодрома будут запускать украинские ракеты "Циклон-4М". Она сможет выводить до 5 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту. В будущем компания будет запускать 8 ракет в год.

Полный текст публикации Владимира Тафтая:

Презентация и торжественная церемония прошли в городе Галифакс (Канада) 19 ноября 2021 года. Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS) .

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в своей речи отметил важность проекта не только для развития космического сотрудничества Украины и Канады, но и для дальнейшего укрепления традиционно дружеских и партнерских отношений между двумя государствами в целом.

Также накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление о заключении партнерства украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" с Maritime Launch Services.