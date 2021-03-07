Уязвимость в Microsoft грозит мировым кризисом кибербезопасности, – Bloomberg
Наличие уязвимости в программном обеспечении Microsoft привело к тому, что по меньшей мере 60 тысяч компаний в мире подверглись кибератакам. От хакеров пострадали в основном компании малого и среднего бизнеса.
Источник:Bloomberg
Об этом издание сообщает со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из правительства США.
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Что известно об атаках хакеров
По информации Huntress, которая специализируется на кибербезопасности, злоумышленники пытались проникнуть в системы:
- банков,
- поставщиков электроэнергии,
- домов пожилых людей,
- компании по производству мороженого.
Целью киберпреступников является заражение наибольшего количества устройств до того, как компания сможет полностью защитить свою систему.
Всего из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft пострадали по меньшей мере 60 тысяч компаний во всем мире.
К чему может привести уязвимость в Microsoft
Эксперты отмечают: если число жертв кибератаки продолжит увеличиваться, то инцидент можно будет приравнять к мировому кризису в сфере кибербезопасности.
Собеседник издания рассказал, что на всех уровнях правительства США ведут работу по оценке и устранению последствий действий хакеров.
Угроза сохраняется и развивается. Мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью,
– заявил экс-чиновник.
Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак.
Атаки на ведомства США: что известно
- Хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управления по коммуникации и информации. Им удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.
- Впоследствии в Минюсте Соединенных Штатов заявили, что к кибератакам причастна Россия.
- Кроме того, Белый дом назвал активной угрозой безопасности США кибератаку со стороны Китая. Она была организована проправительственными хакерами на серверы электронной почты компании Microsoft.
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