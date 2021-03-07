Наличие уязвимости в программном обеспечении Microsoft привело к тому, что по меньшей мере 60 тысяч компаний в мире подверглись кибератакам. От хакеров пострадали в основном компании малого и среднего бизнеса.

Об этом издание сообщает со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из правительства США.

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Что известно об атаках хакеров

По информации Huntress, которая специализируется на кибербезопасности, злоумышленники пытались проникнуть в системы:

банков,

поставщиков электроэнергии,

домов пожилых людей,

компании по производству мороженого.

Целью киберпреступников является заражение наибольшего количества устройств до того, как компания сможет полностью защитить свою систему.

Всего из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft пострадали по меньшей мере 60 тысяч компаний во всем мире.

К чему может привести уязвимость в Microsoft

Эксперты отмечают: если число жертв кибератаки продолжит увеличиваться, то инцидент можно будет приравнять к мировому кризису в сфере кибербезопасности.

Собеседник издания рассказал, что на всех уровнях правительства США ведут работу по оценке и устранению последствий действий хакеров.

Угроза сохраняется и развивается. Мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью,

– заявил экс-чиновник.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак.

Атаки на ведомства США: что известно