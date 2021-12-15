Угроза 10 из 10: хакеры уже используют новую уязвимость на компьютерах по всему миру

9 декабря специалисты компании Alibaba рассказали о найденной уязвимости, с помощью которой можно удаленно взламывать серверы и компьютеры и получать неограниченный контроль над ними. Чтобы выйти на эту дыру в безопасности и начать ее эксплуатировать, хакерам понадобилось меньше недели.

Уязвимость была обнаружена в библиотеке логирования Log4j для языка программирования Java. Она позволяет совершать до 100 атак в минуту на сервисы и приложения, подключенные к серверу.

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Уже атакуют хакеры

По данным Finacial Times, до 14 декабря хакеры запустили более 1,2 миллиона атак, от которых пострадали сотни тысяч пользователей.

Злоумышленники получают почти безграничную свободу для взлома. Нападение развернули очень быстро и просто.

Они извлекают нужную им информацию, добавляют данные записей на сервер, удаляют их, переключаются на разные серверы, устанавливают программы-вымогатели.

Хакеры могут внедрять на серверы вредоносный софт, устанавливать различные программы (в том числе для майнинга криптовалют), похищать конфиденциальные данные, модифицировать информацию и вносить изменения в интерфейс сервисов.

Специалисты отмечают, что во многих случаях хакеры брали на себя управление компьютерами, чтобы использовать их для добычи криптовалюты Монеро либо преобразования систем в ботнеты — сети, которые используют для рассылки спама или DDoS-атак. Почти половина всех атак была совершена идентифицированными киберпреступниками. К ним относятся хакерские группировки, которые используют вредоносные программы Tsunami и Mirai.

Крупные компании, такие как Amazon, Apple, IBM, Microsoft, Cisco и прочие, уже установили патчи, которые исправляют дыру в безопасности, однако уязвимыми остаются серверы десятков, а то и сотен тысяч компаний по всему миру. Эксперты не исключают, что хакеры продолжат атаки, и это может привести к серьезным проблемам как для компаний, так и для пользователей.

Уровень опасности – 10 из 10

Директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли рассказала, что уязвимость Log4j — "одна из самых серьезных".

Уязвимость получила максимальный уровень угрозы – 10 баллов из 10 возможных.

Специалисты узнали о проблеме в ноябре, во время исследования безопасности сервера игры Minecraft. Они перехватили управление сервером, отправив сообщение в игровой чат. Первую кибератаку с использованием новой уязвимости заметили уже 1 декабря.

"Наиболее раннее доказательство, которое мы нашли об эксплойте LOG4J, относится к 2021-12-01 04:36: 50 UTC. Это говорит о том, что он находился в сети по крайней мере за 9 дней до того, как был обнародован. Однако я не вижу доказательств массовой эксплуатации до момента обнародования."

Дополнительную опасность создает то, что использовать эту уязвимость могут даже самоучки. Профессиональное образование для этого не требуется. Тестирование показало, что в опасности даже очень защищенные облачные сервисы, в частности, Apple iCloud, пишет исследовательская компания Lunasec. Под угрозой также оказались серверы техногигантов Google, Microsoft, Tesla, Cisco, Cloudflare, VMware, Amazon, Twitter, Steam, Tencent, Baidu и многих других. Волонтеры также ведут список уязвимого ПО.