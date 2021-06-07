Большинство велосипедистов используют для навигации Google Maps. Это приложение может быть неудобно тем, что может сбить пользователя с толку из-за нагромождения на карте информации. Это актуально для велосипедистов, так как им нужно ориентироваться быстро, чтобы не останавливаться. Beeline Velo 2 – это гаджет без избыточной информации, который поможет просто и быстро осуществлять навигацию по улицам города.

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Гаджет для навигации велосипедистов Beeline Velo 2: Смотреть видео онлайн

Что представляет собой гаджет Beeline Velo 2

Новинка представляет собой небольшой кейс, который имеет сенсорный дисплей. Кейс крепится на руль велосипеда. Устройство является ударопрочным и водонепроницаемым. На одном заряде Beeline Velo 2 сможет работать до 20 часов.

Можно выбрать три типа предложенных маршрутов к месту назначения:

"Тихий маршрут", который поможет избегать слишком загруженных дорог.

"Быстрый маршрут" – гаджет проложит кратчайший маршрут к цели, невзирая на загруженность дорог.

"Сбалансированный маршрут" – объединяет предыдущие два пункта и ищет оптимальный вариант для велосипедиста.

С помощью сенсорных клавиш пользователи могут менять предложенные гаджетом маршруты поездок и выбирать те, которые им более удобны.

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Режим компаса / Фото New Atlas

Какая информация будет отображаться дисплее

На дисплее Velo 2 не будет никакой избыточной информации. Гаджет будет показывать стрелками направление движения и помогать пошаговой инструкцией. Для любителей более сложной езды в гаджете предусмотрена функция компаса, которая была на предыдущей версии устройства Velo. В таком случае гаджет будет показывать стрелкой только направление движения.

Также можно будет посмотреть скорость движения, расстояние до места назначения и приблизительное время прибытия.

Важно то, что Beeline Velo 2 почти не потребует доступа к интернету. Гаджет соединяется с телефоном через Bluetooth. Подключение к сети требуется только при настройке поездки. После настройки и сохранения маршрута в приложении все, что нужно телефону, – это сигнал GPS.

Гаджет Beeline Velo 2 прекрасно дополнят умный защитный шлем EVO21 и защитная куртка от Urban Circus.