Удивительный успех: Xiaomi только за час продала более полумиллиона смартфонов Redmi Note 11

Совсем недавно компания Xiaomi представила свою новую серию смартфонов Redmi Note 11. Судя по всему, новинки имеют высокий спрос у покупателей – смартфоны разбирают с бешеной скоростью.

В компании рассказали, что всего за один час с момента релиза было продано более 500 тысяч единиц новых смартфонов. Всего за 1 минуту и 45 секунд продажи превысили 2 миллиарда юаней (≈310 миллионов долларов).

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Сколько сейчас заработала компания за продажу новой серии смартфонов информации нет. Примерно можно подсчитать, что выручка Xiaomi составила от 92,5 миллиона до 187,5 миллиона долларов.

Смартфоны Redmi Note 11 пользуются бешеным спросом / Фото Xiaomi

Что известно о новых смартфонах Xiaomi Redmi Note 11

Серия состоит из трех моделей:

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+.

Цена на младшую версию составляет 185 долларов за версию 4/128 ГБ. Максимальный ценник в версии Pro+ с конфигурацией 8/256 ГБ, она стоит 375 долларов.

Базовая версия с минимальным ценником предлагает следующие характеристики:

Процессор Dimensity 810 ;

; быстрая зарядка 33 Вт;

6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Варианты Pro и Pro+ предусматривают более мощный процессор Dimensity 920 SoC, четыре камеры на тыльной стороне, а топовая модель также получила быструю зарядку на 120 Вт.