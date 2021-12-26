В 2000 году окаменелое яйцо динозавра приобрел директор китайской компании Yingliang Group по добыче и продаже камня Лян Лю. Лишь через 10 лет окаменелость начали заново изучать – это произошло из-за строительства Музея истории камней Yingliang.

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Именно тогда ученые обнаружили внутри яйца полный ископаемый эмбрион, который назвали "ребенок Инлан".

Что известно об эмбрионе Остатки малого динозавра имеют возраст примерно 66 – 72 миллиона лет. Яйцо нашли в скалах позднего мелового периода в регионе Ганьчжоу, на юге Китая. Останки принадлежали овирапторозавру, который, предположительно, был пернатым динозавром.

Именно манера того, как располагается эмбрион в яйце, стала предметом нового исследования – скелет динозавра будто свернулся в скорлупе.

Как располагался эмбрион / Фото Юлия Чотони

В международном исследовании, проведенном Британским университетом Бирмингема и Китайским университетом наук о Земле, было выявлено, что поза эмбриона очень похожа на поведение современных птиц, которое активируется центральной нервной системой.

Окаменевший эмбрион / Фото Xing

Голова овирапторозавра опущена, ноги сложены по обеим сторонам тела, а спина выгнута дугой, чтобы следовать изгибу скорлупы. Такой ориентации никогда раньше не наблюдалось у нептичьего эмбриона динозавра.

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У птиц такая поза эмбриона обеспечивает успешное рождение – если зародыш расположен по-другому, увеличивается шанс смерти эмбриона.

Этот маленький дородовой динозавр выглядит так же как птенец, завернутый в яйце, что является еще одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые возникли у их предков-динозавров,

– отметил профессор Эдинбургского университета Стив Брусатт.