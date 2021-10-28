Удар по даркнету: по всему миру задержали десятки преступников, работавших в "темном интернете"

Правоохранительные органы США и ряда европейских стран отчитались о проведении масштабной операции Dark HunTOR. Ее следствием стали массовые аресты подозреваемых в торговле запрещенными товарами. Ранее все они вели нелегальный бизнес на маркетплейсі DarkMarket, однако после его разоблачения и уничтожения в январе 2021 года разбежались по другим ресурсам даркнета.

Всего сообщают приблизительно о 150 задержанных. Их обвиняют в организации продажи оружия, наркотиков и краденых банковских карт через даркнет. Кроме того, итальянские власти закрыли два даркнет-маркетплейса — Berlusconi и DeepSea.

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Что известно об операции

В США было арестовано больше всего подозреваемых – 65.

В Германии – 47.

Полиция Британии "взяла" 24 человека.

В Италии и Нидерландах под стражей по четыре человека.

В Швейцарии двое и в Болгарии еще один.

Почти все они были крупными продавцами нелегальных товаров и услуг на сайтах в даркнете.

Что такое даркнет

Это скрытая сеть внутри интернета, в которую нельзя попасть привычными способами. Для доступа используют специальные программы, такие как Tor. Вся суть даркнета – в его анонимности, которую он гарантирует всем пользователям, если только они сами не оставят каких-то следов, по которым их удастся вычислить. Он лишен контроля и цензуры, для чего применяет несколько степеней шифрования информации.

Как пишет источник, следователи осторожно следили за своими целями в течение нескольких месяцев, чтобы не спугнуть их. В ходе задержаний изъяли 26 миллионов евро наличными и криптовалютой, 334 килограмма наркотиков, тысячи банковских карт и 45 единиц боевого оружия.



Процесс изъятия денег в рамках операции Dark HunTOR / Скриншот видеозаписи ФБР

Этой операцией Интерпол надеется показать преступникам, что даже прячась в даркнете, они не должны чувствовать себя безнаказанными, ведь обязательно в какой-то момент для них будут последствия.

Как проходила операция Dark HunTOR: видео на английском