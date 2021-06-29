Удар кометы 13 тысяч лет назад помог создать сегодняшнюю цивилизацию

Удар большого космического тела – это ужасное событие. Особенно, если оно случается сегодня, во время, когда человечество зависит от инфраструктуры, электричества и обычных благ. Ученые считают, что в древнюю эпоху удар кометы наоборот поспособствовал развитию человеческой цивилизации.

Около 13 тысяч лет назад в Землю врезалась комета, диаметр которой составлял, по мнению ученых, около 4 километров. Вероятно, комета распалась на обломки из-за серии взрывов после вхождения в атмосферу. Это вызвало разрушения и катаклизмы по всей планете. Предполагается, что Земля пережила пожары континентальных масштабов, после чего пришло похолодание, которое затянулось на 1000 лет.

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Последствия падения Тунгусского метеорита / Фото Wikipedia

Последствия столкновения для человечества

Катаклизмы побудили вымирания мегафауны позднего плейстоцена. Мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи и некоторые другие виды животных после этого столкновения с кометой постепенно вымирают.

Но для людей это было началом новой эпохи, считают ученые. Падение кометы совпадает с серьезными изменениями в том, как и где жили человеческие популяции. Именно тогда на территории так называемого Плодородного Полумесяца люди переходят от жизни охотников-собирателей к оседлой жизни.

Отныне человек начинает выращивать культуры, чтобы прокормить себя. Образуются постоянные населенные пункты. Человек приручает первых животных.

Некоторые ученые считают, что именно это катастрофическое событие 13 тысяч лет назад подтолкнуло человечество к религии. Но это, вероятно, не так и религиозные взгляды зародились еще раньше, около 40 тысяч лет назад во время другой катастрофического события, которое могло повлечь вымирания неандертальцев – событие Лашамп.

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Гёбекли-Тепе в XXI веке / Фото Wikipedia

Откуда ученые знают о катастрофе, которая произошла 13 тысяч лет назад

Вопросом более 10 лет занимается доктор Мартин Свитман из Эдинбургского университета, Шотландия.

Он указывает на слои геологических данных, найденных более чем на 50 археологических раскопках на четырех континентах, но особенно в Северной Америке и Гренландии, куда, как полагают, попали крупнейшие фрагменты кометы.

Эта большая космическая катастрофа, кажется, увековечена на гигантских каменных столбах Гёбекли-Тепе, возможно, "первого в мире храма", который связан с зарождением цивилизации в Плодородного Полумесяца в юго-западной Азии,

– говорит Свитман.

Гёбекли-Тепе – самый древний храмовый комплекс из тех, которые удалось найти. Он расположен на территории Турции. Ему минимум 12 тысяч лет.

Кроме археологических находок существуют химические признаки катастрофы. Например, избыточный уровень платины, свидетельство плавления при чрезвычайно высоких температурах и выявление наноалмазов, которые существуют внутри комет и образуются при взрывах при выделении высокой энергии.

Пока это гипотеза. Чтобы доказать взаимосвязь между катастрофическим ударом кометы и сменой кочевой формы жизни на осевшую, нужно провести множество исследований.