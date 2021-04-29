За собственными подписками нужно следить, ведь часто случается так, что они регулярно снимают деньги с вашей банковской карты, а вы можете не обращать на это внимания, даже когда перестали пользоваться сервисами. Время от времени подписки нужно проверять, нет ли среди них сервиса, которым вы вообще не пользуетесь.

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Проблемные приложения, которые воруют ваши деньги

Google Play наполнен не только полезными приложениями и играми. Среди них немало откровенно вредоносных программ, которые могут нанести немало вреда. Специалисты по кибербезопасности часто публикуют перечни утилит, которые воруют пользовательские данные или сразу деньги, подписывая их на ненужные сервисы.

Обычно такие программы прячутся за яркими постерами, которые вводят пользователя в заблуждение и не позволяют заподозрить мошенничество. Нередко это программы для редактирования изображений, скины для клавиатуры или редакторы музыки или видео. Недавно специалисты McAfee обнаружили 8 вредных android-приложений, которые опасны для пользователей.

Лучше такое приложение сразу удалить. Это наиболее действенный способ защитить себя от его активности. Однако не исключено, что он мог оформить вам ненужную платную подписку, поэтому для начала стоит проверить это.

Как проверить и отменить подписки в Google Play

Для начала стоит проверить собственную банковскую карточку. Это можно сделать с помощью банковского приложения, или заказать выписку по счету в банке. Внимательно ознакомьтесь с транзакциями на предмет неизвестных списаний, а затем посмотрите список активных подписок в Google Play:

Запустите Google Play и нажмите на иконку своего профиля; В открывшемся окне выберите раздел "Платежи и подписки"; Здесь выберите "Подписки" и проверьте, нет ли среди них неизвестных, или тех, которые вы больше не хотите использовать; Если есть, просто нажмите напротив него на кнопку "Отмена".



Как отменить подписку в Google Play / Фото 24 канал

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Важно! Вообще, если подписка была оформлена через Google Play и оплата уже прошла, вы можете требовать в Google вернуть уплаченные деньги. О том, как это делается, мы расскажем отдельно.

Стоит отметить, что разработчики мошеннических приложений обычно тщательно продумывают способы кражи денег, как правило, они не используют встроенный в Google Play инструмент проведения платежей, чтобы их в случае чего можно было отозвать. Поэтому нужно внимательно следить за тем, что вы устанавливаете на свой смартфон.