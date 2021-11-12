Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, на эту проблему жаловались многие украинцы.

Важно В "Дия" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов

В чем проблема

Федоров объяснил, что случались, когда пользователи приложения "Дия" случайно удаляли свои COVID-сертификаты. Конечно же, это происходило в самые неудобные моменты, когда сертификат им был нужен. Проблема возникала из-за того, что кнопка "удалить" была одной из первых, когда открываешь меню сертификата.

Мы идентифицировали эту проблему раньше, делая упор на опыт пользователя. И забрали вообще эту функцию "удалить сертификат",

– заверил министр цифровой трансформации.

Он добавил, что обновление появится после одобрения Google и Apple и будет доступно всем.

Впечатляет! В настоящее время в приложении "Дия" сгенерировали 8,3 миллиона СOVID-сертификатов. Только за последнюю неделю – 2,9 миллиона.

Ранее Федоров отметил, что 90% проблем, возникающих у людей при генерировании COVID-сертификатов, уже должны быть устранены. К примеру, теперь сертификат о вакцинации в приложении "Дия" можно получить без подтверждения через Photo ID. Это значит, что украинцам больше не придется крутить головой и моргать в камеру.

Что следует знать о приложении "Дия"

Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Он предполагает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг.

В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу просто взяв свой смартфон.

В период пандемии COVID-19 приложение стало использоваться, чтобы генерировать COVID-сертификаты, а в будущем – показать справку о запрете прививаться против коронавируса.

Полный текст публикации Михаила Федорова:

Только что прочитал пост в фейсбуке, как пользователь случайно удалил сертификат из приложения "Дия" в самый неподходящий момент. Поскольку кнопка "удалить" одна из первых, когда открываешь меню сертификата.

Мы идентифицировали эту проблему раньше, делая упор на опыт пользователя. И забрали вообще эту функцию "удалить сертификат". Новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.