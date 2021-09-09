Учится, развивается и адаптируется: Google напомнила о грядущем Pixel 6

До старта продаж Pixel 6 и Pixel 6 Pro остается не так много времени. Точную дату пока не назвали, однако ясно, что это будет осенью. Между тем Google подогревает интерес к своим новинкам, раскрывая новые детали.

Основную ставку компания делает на собственный чип Tensor. Он, по словам производителя, будет отличать смартфоны среди флагманов конкурентов.

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Более умный Pixel 6

В новой рекламе Google впервые показала настоящее устройство, а не рендеры. Всего таких кадров в ролике 5. Все они демонстрируют только заднюю панель, избегая экран. Также быстрым взглядом можно оценить различные цветовые варианты.

Google рекламирует Pixel 6: видео

Собственный чип компания начала разрабатывать, поскольку была недовольна сторонними решениями в плане их работы с искусственным интеллектом. В своем SoC Tensor компания особое внимание уделила именно движку, который обеспечивает ускорение функций и приложений ІІ и машинного обучения.

Pixel 6, как говорит компания, станет не просто смартфоном. Это целая система, которая будет учиться, развиваться и адаптироваться к пользователю. И в новом, более разумном взаимодействии с пользователем, будет заключаться основное отличие Pixel 6 от других смартфонов.

Видео также показывает новые элементы интерфейса Android 12. В то же время оно спрашивает: "Что, если бы смартфоны были не просто умными?" и "Что, если бы ваш телефон увидел вас такими, какие вы есть?"