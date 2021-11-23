Ученый рассказал, как найти место падения астероида, если кратера не осталось

Земля постоянно подвергается космической бомбардировке. Абсолютное большинство космических камней сгорают в атмосфере в виде метеоров, но некоторые обломки достигают поверхности. Как найти место их падения, если они не покинули кратер или он был стерт временем и природой? Ученый нашел выход из ситуации.

Астероиды не так часто врезаются в Землю. Они оставляют преимущественно кратер, размер которого зависит от размера самого астероида и его скорости. Но время не милосердно и постепенно уничтожает след от удара. Ученый Гюнтер Клетечка из Университета Аляски в Фербанксе разработал оригинальный метод, который позволит находить места падения астероидов даже, если кратер там отсутствует.

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Озеро Клирвотер образовалось в результате падения двух астероидов / Фото Earth Observatory

Новый метод поиска астероидов

Гюнтер говорит, что решающим является остаточная намагниченность горных пород. Дело в том, что земные горные породы, которые не подвергались внешнему воздействию, обладают естественной остаточной намагниченностью на уровне 2 – 3%. Так в основном возникает из-за вкрапления зерен магнетита, гематита или их обоих сразу.

Ученый проводил исследования импактной структуры Санта-Фе, США – в это место астероид или другое космическое тело врезалось более миллиарда лет назад. Гюнтер заметил, что намагниченность горных пород там очень низкая – около 0,1%. Ученый продолжил исследование, что позволило ему обнаружить, что причиной минимизации магнетизма является удар.

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Объяснение феномена "минимального магнетизма"

При ударе астероида или другого крупного космического тела происходит взрыв. Именно взрыв становится причиной образования кратера и их округлой формы. Также в момент удара образуется мощная ударная волна и плазма – газ, в котором атомы разделены на свободные отрицательные электроны и положительные ионы.

Ударная волна, как оказалось, изменила характеристики атомов в горных породах в месте столкновения, сменив орбиты электронов. Это стало причиной потери ими магнитной стабильности. Далее "в дело" вступает плазма, из-за наличия которой окружающее магнитное поле фактически экранировалось. Это не позволило горным породам восстановить магнитную стабильность и они остались с низким уровнем намагниченности.

В исследовании отмечается, что снижение показателей магнетизма наблюдается на местах проведения ядерных испытаний и под местом взрыва Тунгусского болида (объект, вероятно, взорвался в воздухе). Чтобы окончательно подтвердить теорию Гюнтеру Клетечку, нужно провести исследования возле известных кратеров. В будущем это позволит легко обнаруживать места катастрофических столкновений с космическими телами, от которых не осталось следов.