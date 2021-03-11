Чтобы путешествовать к другим звездам не тратя на это десятки тысяч лет, нам необходимо овладеть новыми технологиями. Например, полетами со скоростью большей скорости света. Пригодные для этого варп-двигатели уже существуют в теории, но требуют гипотетических частиц и состояний вещества с экзотическими свойствами. Немецкий астрофизик Эрик Ленц предложил подход в рамках традиционной физики.

Ленц считает, что его решение переводит эту задачу из области фундаментальной физики "ближе к проектированию".

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До ближайшей звезды Альфы Центавра пришлось бы лететь на нынешних химических ракетах более 50 тысяч лет. Именно здесь нам, как исследователям, пригодился бы двигатель, который теоретически позволяет путешествовать на скорости большей чем скорость света.

Если бы он существовал, такой полет сократился бы до вполне приемлемых четырех лет, а некоторые конструкции варп-двигателей позволяют добраться до Альфы Центавра вообще за пять месяцев. Совсем недавно физики из NASA опубликовали первую общую модель космического корабля, способного перемещаться быстрее скорости света, не нарушая законов физики.

В чем проблема создания варп-двигателя

Проблема в том, что согласно Общей теории относительности, физически невозможно двигаться быстрее скорости света. Впрочем, есть варианты: в 1994 году физик-теоретик Мигель Алькубьерре предложил двигатель искажения, который может обеспечить путешествия на большие расстояния, не нарушая законов физики. Его идея заключалась в создании вокруг корабля пузыря негативной энергии, что сжимает материю пространства-времени перед ним и расширяет позади. А те, кто находится внутри корабля, даже не чувствуют никакого движения.

К сожалению, просто взять и получить отрицательную энергию – если она даже существует – не так просто. Нужны экзотические формы вещества. Эту проблему, возможно, решил Эрик Ленц из Университета Геттингена. Он обнаружил, что его предшественники проглядели некоторые конфигурации "пузырей" пространства-времени. Они принимают форму компактных волн (солитонов), которые перемещаются с постоянной скоростью, не меняя формы. Они присутствовали при определенных условиях в волнах воды, атмосферных явлениях или во время движения света через различные среды. А в данном случае, солитоны проходят через саму материю пространства-времени.

Что предлагает ученый

Ленц пришел к выводу, что определенные изменения солитонов могут образоваться с помощью традиционной энергии, без нарушения уравнений Эйнштейна и не требуя никаких негативных энергий.

К тому же, для людей, летящих на кораблях с таким варп-двигателем время будет идти как обычно. Ранее считалось, что объекты, которые путешествуют со скоростью света, будут стареть медленнее. Согласно концепции Ленца этого не произойдет, потому что в центре солитона минимальные приливные силы, и время идет с той же скоростью, как и снаружи варп-пузыря.

Правда, новый метод требует огромных объемов энергии, примерно на 30 порядков больше, чем могут дать современные реакторы ядерного деления. Но решить задачу получения огромного объема обычной энергии все-таки проще, чем получить гипотетическую негативную энергию.