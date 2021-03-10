Планетолог Томас Аппере опубликовал снимок поверхности Марса, сделанный из 30 отдельных фото, снятых марсоходом Curiosity. Разрешение фото впечатляет – 10809х2954 пикселей.

Фотография была сделана 5 марта в 15: 00 по марсианскому времени с помощью камеры MastCam Right. Ссылку на снимок Томас Аппер опубликовал в своем твиттере.

Интересно Hubble перешел в безопасный режим из-за работы из-за сбоя компьютера

Снимок Марса, сделанный Curiosity

На фото изображен холм, получивший название Мон-Мерку. Он имеет высоту 7 м и длину 15 м.

La butte "Mont Mercou" photographiée par la caméra Mastcam de @MarsCuriosity le 5 mars à 15h heure locale martienne.

Pour apprécier toute la finesse des strates (définition de 10809 x 2954 pixels !), cliquez sur ce lien puis 2 fois sur la loupehttps://t.co/1goR3wWTRN#Mars pic.twitter.com/60JYcukPvy — Thomas Appéré (@thomas_appere) March 7, 2021

Успехи Perseverance

Напомним, что на Марс недавно высадился старший брат Curiosity – ровер Perseverance (оба аппарата построены на одной базе и очень похожи).