Ученый опубликовал свежее фото Марса, сделанное ровером Curiosity
Планетолог Томас Аппере опубликовал снимок поверхности Марса, сделанный из 30 отдельных фото, снятых марсоходом Curiosity. Разрешение фото впечатляет – 10809х2954 пикселей.
Источник:24 канал
Фотография была сделана 5 марта в 15: 00 по марсианскому времени с помощью камеры MastCam Right. Ссылку на снимок Томас Аппер опубликовал в своем твиттере.
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Снимок Марса, сделанный Curiosity
На фото изображен холм, получивший название Мон-Мерку. Он имеет высоту 7 м и длину 15 м.
Успехи Perseverance
Напомним, что на Марс недавно высадился старший брат Curiosity – ровер Perseverance (оба аппарата построены на одной базе и очень похожи).
- Накануне Perseverance подтвердил, что совершил первый тестовый заезд, переместившись на расстояние около 5 метров. Также Perseverance прислал на Землю новую фотографию, на которой виден сам марсоход и следы, оставленные им на поверхности планеты.
- До этого марсоход прислал на Землю первую панораму Марса в огромном разрешении, которое было сделано с помощью инструмента Mastcam-Z.
- Кстати, инженеры NASA пояснили, как именно Perseverance видит Марс на примере работы именно этого инструмента Mastcam-Z.
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