Озон – это неустойчивый газ, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Он содержится в стратосфере в сравнительно небольшом количестве, которого, однако, достаточно для того, чтобы существенно сократить влияние ультрафиолетового излучения на поверхность Земли. Истощение озонового слоя повышает риск развития рака кожи и катаракты, ослабление иммунной системы у людей. Кроме того, оно оказывает негативное влияние на сельское хозяйство и экосистемы.
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Детали открытия
Канадский исследователь из Университета Ватерлоо в Онтарио Цин-Бин Лу заявляет, что обнаруженная над тропиками озоновая дыра в семь раз превышает по площади аналогичное явление над Антарктикой. Это повод для серьезной глобальной обеспокоенности, поскольку тропики составляют около половины площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира.
- Согласно исследованию, проблемная область в нижней стратосфере над тропиками содержит на 25 процентов меньше озона по сравнению с обычными показателями. А в самом центре ситуация еще хуже – там озона на 80% меньше нормы.
- По глубине дыра сравнима с антарктической.
- Она носит не сезонный характер, а присутствует круглый год, заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных спутников.
- В пресс-релизе Американского Института физики отмечается, что открытие новой озоновой дыры стало неожиданностью для коллег Лу.
Канадский ученый разработал собственную модель, назвав ее "Реакция электронов, запускаемая космическими лучами". В серии своих работ Лу доказывает, что основным фактором, снижающим уровень озона, является галактическое излучение, чье влияние на Землю обратно пропорционально солнечному. Частицы высоких энергий из далекого космоса запускают реакции в галогенсодержащих молекулах в наиболее холодных (нижних) слоях стратосферы, приводя к масштабному выбросу веществ, истощающих озоновый слой.