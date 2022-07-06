Озон – это неустойчивый газ, молекула которого состоит из трех атомов кислорода. Он содержится в стратосфере в сравнительно небольшом количестве, которого, однако, достаточно для того, чтобы существенно сократить влияние ультрафиолетового излучения на поверхность Земли. Истощение озонового слоя повышает риск развития рака кожи и катаракты, ослабление иммунной системы у людей. Кроме того, оно оказывает негативное влияние на сельское хозяйство и экосистемы.

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Детали открытия

Канадский исследователь из Университета Ватерлоо в Онтарио Цин-Бин Лу заявляет, что обнаруженная над тропиками озоновая дыра в семь раз превышает по площади аналогичное явление над Антарктикой. Это повод для серьезной глобальной обеспокоенности, поскольку тропики составляют около половины площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира.

Согласно исследованию, проблемная область в нижней стратосфере над тропиками содержит на 25 процентов меньше озона по сравнению с обычными показателями. А в самом центре ситуация еще хуже – там озона на 80% меньше нормы.

По глубине дыра сравнима с антарктической.

Она носит не сезонный характер, а присутствует круглый год , заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных спутников.

, заявляет исследователь, сделавший выводы на основе данных спутников. В пресс-релизе Американского Института физики отмечается, что открытие новой озоновой дыры стало неожиданностью для коллег Лу.

Ее появление противоречит общепринятой фотохимической модели, согласно которой разрушению озонового слоя способствует прежде всего фотолиз – в этом случае речь идет о разложении хлорфторуглеводородов и высвобождении свободных радикалов хлора, разрушающих озоновый слой. Но фотохимическая модель не могла объяснить, почему минимальные озоновые дыры наблюдались в годы солнечных максимумов (1991, 2002 и 2013), тогда как самые большие, самые глубокие и устойчивые дыры появлялись в годы солнечных минимумов (1987, 1998, 2008 и 2020), отмечает Цин-Бин Лу.

Канадский ученый разработал собственную модель, назвав ее "Реакция электронов, запускаемая космическими лучами". В серии своих работ Лу доказывает, что основным фактором, снижающим уровень озона, является галактическое излучение, чье влияние на Землю обратно пропорционально солнечному. Частицы высоких энергий из далекого космоса запускают реакции в галогенсодержащих молекулах в наиболее холодных (нижних) слоях стратосферы, приводя к масштабному выбросу веществ, истощающих озоновый слой.