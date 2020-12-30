Американский стартап Group14 Technologies нашел замену графитовым анодам в литий-ионных батареях – он предлагает заменить их на композитную смесь из кремния и углерода. По заявлениям стартапа, такое решение значительно снизит стоимость производства аккумуляторов и увеличит их удельную мощность в 1,5 раза.

Group14 не раскрывает подробные характеристики своих аккумуляторов, но гендиректор и соучредитель стартапа Год Люббе утверждает, что SCC55 – это не прототип и не концепция, а реально существующая система, сообщает Geekwire.

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Детали открытия

Стартап сравнивает свою конструкцию с графитовым анодом и отмечает, что, как и литий-ионные батареи, SCC55 подойдут для тех же областей применения. Group14 ориентируется на бытовую электронику, электромобили, авиацию, медицинские устройства и крупные аккумуляторные блоки. Глава стартапа также добавил, что выбрал потребительский рынок, поскольку это наиболее быстрый сектор с точки зрения реализации новых технологий.

Накануне Group14 привлек 17 миллионов долларов на строительство пилотной производственной линии в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон, и теперь обещает организовать первые поставки батарей SCC55 в первой половине 2021 года.

Инвестиционный раунд серии B на сумму в 17 миллионов долларов возглавила компания SK Materials с участием OVP Venture Partners. Привлеченный капитал доводит финансирование Group14 до 34 миллионов долларов – ранее компания получила грант от Министерства энергетики США. Ведомство выделило стартапу 6,5 миллиона долларов на изучение новых технологий. Group14 также поддерживается рядом крупных энергетических компаний – Amperex Technology Limited, Showa Denko и Cabot Corporation.