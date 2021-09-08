Всерьез заговорили о том, что в Солнечной системе существует девятая планета после того, как астрофизики Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун в 2016 году опубликовали свое исследование. Ученые утверждали, что отклонение орбит объектов Пояса Койпера свидетельствует о наличии там еще одной массивной планеты. Кстати, именно Майкл Браун "убил Плутон", ведь по его инициативе Плутон переклассифицировали в планету-карлика. В 2021 году они опубликовали новые расчеты, чтобы сузить дугу на небесной сфере, где можно обнаружить Планету 9.

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Отклонение орбит объектов Пояса Койпера / Фото Blogspot Find Planet Nine

В поисках неуловимой Планеты 9

В новом исследовании ученые Константин Батыгин и Майкл Браун используют новые данные, которые удалось получить научному сообществу Земли за последние несколько лет.

В научную работу включены некоторые старые объекты, орбиты которых использовали в первом исследовании 2016 года для аргументации существования массивного объекта (Планеты 9). Но в новое исследование внесены и новые открытые транснептуновые объекты. Ученые утверждают, что ситуация не изменилась и все еще свидетельствует о наличии Планеты 9 далеко за орбитой Нептуна.

Для "чистоты исследования" Батыгин и Браун не "взяли" в исследование объекты, на которые осуществляет гравитационное воздействие Нептун.

Проведя многочисленные компьютерные симуляции, ученые пришли к выводу, что шанс на случайное образование таких однонаправленных орбит у объектов Пояса Койпера равняется 0,4%. Поэтому девятая планета существует с возможностью 99,6%.

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Отклонение орбит объектов Пояса Койпера / Фото Extreme Tech

Где искать?

На основе собственных расчетов, ученые уточнили орбиту массивного объекта. Оказалось, что путь Планеты 9 должен пересекать полосу Млечного Пути. Это и могло оказаться причиной того, что объект до сих пор не обнаружили, ведь яркий свет от нашей галактики не позволял увидеть тусклый объект.

Также в новом исследовании уменьшился орбитальный период: если в научной работе 2016 года его оценивали более чем в 18 тысяч лет, то теперь астрофизики говорят, что оборот вокруг Солнца у гипотетической планеты занимает около 7 400 лет.

Уменьшилась и расчетная масса, которая теперь составляет 5 – 6 масс Земли (раньше было около 10 масс Земли). То есть, вероятно, что гипотетический объект – это суперземля.

Константин Батыгин и Майкл Браун уверены, что девятую планету удастся обнаружить в ближайшие пару лет. Шансы на ее открытие значительно повысятся с введением в эксплуатацию обсерватории имени Веры Рубин. С помощью 8,4-метрового зеркала будут делаться фотографии всего ночного неба каждые несколько дней, что поможет обнаружить многочисленные новые объекты Солнечной системы. Среди них может быть и новая планета.

Я делал это заявление (относительно скорого открытия – Техно 24) каждый год в течение последних пяти лет,

– шутит Майкл Браун.

Кстати, существуют более экзотические теории того, почему орбиты транснептуновых объектов отклоняются. Например, некоторые ученые уверены, что никакой Планеты 9 не существует, а на ее месте расположена миниатюрная черная дыра. Именно поэтому мы и не можем обнаружить этот объект.