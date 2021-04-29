Количество данных, которые продуцирует человечество, с каждым годом растет. Все они нуждаются в памяти для хранения. Однако при нынешних темпах прироста возможности любых накопителей будут исчерпаны рано или поздно. Поэтому исследователи не только совершенствуют технологии хранения данных, но и ищут новые.

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В чем суть метода

Одним из перспективных направлений в этой сфере считается ДНК-биологический полимер, который состоит из блоков-нуклеотидов, которые могут кодировать информацию. Эти молекулы химически стабильны и позволяют накапливать огромные количества данных в крошечном физическом объеме. Теоретически одного грамма ДНК достаточно для записи около 200 петабайтов. Человечество до сих пор не использует эту технологию хранения и считывания информации, потому что она является слишком сложной и дорогой.

Но ДНК – далеко не единственная молекула, способная выступать в роли накопителя. Такие свойства демонстрирует любой полимер, состоящий из набора различных мономеров. Это показали ученые из Техасского университета в Остине.

Вместо ДНК с ее четырьмя различными нуклеотидами они использовали синтетический пластик из 16 различных аминоспиртов.

Эти соединения применяют в химической промышленности, они доступны и недороги.

Из таких мономеров получили короткие олигомерные цепочки, состоящие из 18 звеньев.

Каждый фрагмент соответствовал одной из букв английского алфавита.

Затем из олигомеров синтезировали полимерную молекулу, которая закодировала цитату из романа Джейн Остин "Мэнсфилд-парк".

Без кое-каких трудностей и разочарований ничто не обходится, и все мы склонны ждать чересчур многого; ну, а если не сбудется наше представленье о счастье, человеческая натура такова, что тотчас же возникнет иное; если первый расчет окажется неверен, мы сделаем другой, получше; чем-нибудь да утешимся... (перевод Раисы Облонской)

Результат

При первых попытках прочитать записанный на полимер текст удалось успешно восстановить более 98 процентов данных. После некоторых усовершенствований были прочитаны все 158 олигомеров.

Авторы добавляют, что такой полимер при обычных условиях остается столь же стабильным, как ДНК, а благодаря большому разнообразию мономеров он позволяет накапливать данные с большей плотностью.