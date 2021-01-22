Ученые предполагают, что во Вселенной могут существовать "гигантские черные дыры", или SLAB (stupendously large black holes) с массой большей даже, чем у сверхмассивных черных дыр. Существование SLABS может изменить наше понимание о ранней Вселенной, уверены астрономы.

Существование сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик на сегодняшний день уже доказано, отмечает 24 канал. Несмотря на то, что общепринятой теории образования сверхмассивных черных дыр нет, есть несколько гипотез. Среди наиболее известных – гипотеза о том, что они образуются в результате коллапса огромных газопылевых облаков. Также существует гипотеза, согласно которой сверхмассивная черная дыра появляется в результате аккреции вещества на черную дыру звездной массы. И в том, и в другом случае существует верхний предел массы сверхмассивной черной дыры, которая превышает десять миллиардов солнечных масс.

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Детали исследования

Почетный профессор Школы физики и астрономии Лондонского университета королевы Марии Бернард Карр вместе с Флорианом Кюнель из Мюнхенского университета и Лукой Визинелли из Национального института ядерной физики предложили другую возможность образования сверхмассивных черных дыр, которая обходит принятый ранее верхний предел массы. Ученые предполагают, что такие SLAB могли быть "начальными", которые образовались в ранней Вселенной, задолго до появления галактик.

Поскольку "начальные" черные дыры не образуются из коллапсирующей звезды, их диапазон масс может быть очень широк, включая очень маленькие и гигантские черные дыры.

"Мы уже знаем, что черные дыры существуют в широком диапазоне масс, при этом сверхмассивная черная дыра в четыре миллиона солнечных масс находится в центре нашей собственной галактики. Хотя в настоящее время нет доказательств существования SLAB, вполне возможно, что они могут существовать, а также могут находиться вне галактик в межгалактическом пространстве. Однако, что удивительно, до сих пор идея SLAB в значительной степени игнорировалась. Мы предложили варианты того, как эти SLAB могут формироваться, и надеемся, что наша работа станет стимулом для дискуссий в сообществе", – заявил профессор Бернард Карр.

Считается, что темная материя составляет около четверти массы Вселенной. Исследователи считают, что проявляется только в гравитационном взаимодействии с видимой материей, такой ​​как звезды и галактики. Однако что именно представляет из себя темная материя, неизвестно.

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"Первоначальные" черные дыры могут быть формой темной материи. Идея их существования уходит к 1970-м годам, когда профессор Карр и Стивен Хокинг предположили, что в первые моменты существования Вселенной колебания ее плотности могли привести к коллапсу некоторых областей в черные дыры.

"Сами по себе SLAB не могли создать темную материю, но если они вообще существуют, это будет иметь важные последствия для исследования ранней Вселенной и позволит появление первичных черных дыр", – отмечает профессор Карр.