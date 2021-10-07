Сообщается, что новый метеорный поток получил название Ариды. Он расположен в южном полушарии, поэтому жители Украины не смогут его наблюдать. Материнским телом для метеорного роя послужила комета 15Р/Финлея, которая пересекла ближайшую к Солнцу точку, перигелий, 13 июля 2021 года. За ней тянется шлейф из обломков, которые и станут метеорным дождем, который можно будет наблюдать.

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Один из метеоров потока Ариды, зафиксированный на камеру: смотреть видео

Подробнее о новом метеорном потоке Ариды

Первые наблюдения за Аридами в конце сентябре были перспективными. Различные ученые смогли зафиксировать 13 всплесков активности. Это стало возможным благодаря специальной сети камер NASA, которые ведут постоянное наблюдение за небесной сферой.

Камеры были размещены в Новой Зеландии и Чили и смогли зафиксировать всплески активности нового метеорного потока 28 – 30 сентября 2021 года. Эта "метеорная трасса" была образована шлейфом вещества, которое комета выбросила в 1995 году.

Две вспышки были обнаружены 6 – 7 октября 2021 года.

7 октября в 0:35 и 3:55 по Всемирному координированному времени Земля встретится с потоком Ариды, который был образован шлейфом кометы 15Р/Финлея в 2002 году.

Вероятно, что поток не будет иметь высокую интенсивность. Также остается не совсем понятно, с какой периодичностью его можно будет наблюдать: раз в год, раз в несколько лет, или в 2021 году состоится единственный заметный всплеск.