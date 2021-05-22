Исследование опубликовано в журнале Astrobiology. Идея эксперимента заключалась в том, чтобы проверить один из аспектов теории панспермии – могут ли живые организмы выжить при столкновении метеорита с планетой и заселить новое место.

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Как проходило исследование

Ученых интересовало: насколько вероятно, что тихоходки выжили бы в таких местах, как Луна или марсианский спутник Фобос, на которые они могли бы попасть с Земли и Марса в результате, например, падения метеорита и выбрасывания планетарного материала в космос.



Тихоходки в состоянии анабиоза могут находиться до двух лет /​ Фото Depositphotos

Кто такие тихоходки Эти микроскопические беспозвоночные, распространенные во всем мире. Встречаются они как в наземных, так и водных экосистемах практически везде и известны своей способностью выживать в самых неблагоприятных и агрессивных условиях. Они могут высыхать, изменять конфигурацию своего тела и впадать в состояние анабиоза на долгие годы. Тихоходки выдерживают крайне низкие температуры и кипячение, отсутствие кислорода и космический вакуум, высокое давление и радиацию.

Исследователи поместили особей Hypsibius dujardini вида пресноводных тихоходок в своеобразные контейнеры.

Контейнеры заморозили, чтобы перевести тихоходок в состояние глубокого сна – как в космосе.

Затем этими контейнерами стреляли по песчаным целям в вакуумной камере с диапазоном скоростей от 0,556 до 1,00 километра в секунду.

После этого песчаную мишень заливали водой, чтобы определить, сколько времени понадобится тихоходкам для восстановления.

Результаты

Оказалось, что тихоходки способны переживать удары на скорости 825 метра в секунду. Таким образом, часть материала, выброшенного с Земли в результате ударов метеорита, могла попасть затем на Луну на скорости в пределах выживания тихоходок.

Поэтому ученые сделали вывод, что тихоходки смогли бы пережить это путешествие и оказаться на Луне. Для Фобоса сценарий мрачнее: по оценкам, материал с Марса сталкивается с Фобосом со скоростью от 1 до 4,5 километра в секунду, и вероятность выживания тихоходок в этом случае очень мала.