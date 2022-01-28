Для взлома биткойна требуется квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов. Таких не будет еще много лет, поэтому криптовалюте ничего не угрожает в ближайшем будущем. Сейчас квантовые компьютеры слабее в 100 тысяч раз.

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Что говорят ученые

Специалисты британского Университета Сассекса подсчитали, какую мощность должен иметь квантовый компьютер, чтобы взломать SHA-256 – алгоритм шифрования биткойна и некоторых других криптовалют. Оказалось, что для этого нужны машины, которые на многие порядки превосходят лучшие современные образцы.

Если обычный компьютер оперирует битами, имеющими одно из двух значений (0 или 1), квантовый использует кубиты, которые могут принимать оба значения одновременно. Благодаря этому вычислительная мощность квантового компьютера растет в триллионы раз. Теоретически, он должен очень быстро взламывать алгоритмы шифрования, на которых основаны существующие криптовалюты.

Расчеты английских ученых показывают, что для такой задачи потребуется квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов – чтобы вломать биткойн за день.

Если сократить время до одного часа, то количество кубитов растет до 317 миллионов.

За 10 минут сможет справиться только квантовый компьютер с 1,9 миллиарда кубитов

Для сравнения, самый мощный квантовый процессор от IBM сегодня имеет 127 кубитов, а к 2029 году Google планирует покорить рубеж в миллион кубитов. Поэтому бояться квантовых компьютеров владельцам криптовалют не нужно как минимум еще 10 лет, а скорее всего даже больше.