Для взлома биткойна требуется квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов. Таких не будет еще много лет, поэтому криптовалюте ничего не угрожает в ближайшем будущем. Сейчас квантовые компьютеры слабее в 100 тысяч раз.
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Что говорят ученые
Специалисты британского Университета Сассекса подсчитали, какую мощность должен иметь квантовый компьютер, чтобы взломать SHA-256 – алгоритм шифрования биткойна и некоторых других криптовалют. Оказалось, что для этого нужны машины, которые на многие порядки превосходят лучшие современные образцы.
- Расчеты английских ученых показывают, что для такой задачи потребуется квантовый компьютер с 13 миллионами кубитов – чтобы вломать биткойн за день.
- Если сократить время до одного часа, то количество кубитов растет до 317 миллионов.
- За 10 минут сможет справиться только квантовый компьютер с 1,9 миллиарда кубитов
Для сравнения, самый мощный квантовый процессор от IBM сегодня имеет 127 кубитов, а к 2029 году Google планирует покорить рубеж в миллион кубитов. Поэтому бояться квантовых компьютеров владельцам криптовалют не нужно как минимум еще 10 лет, а скорее всего даже больше.