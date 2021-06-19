Хорошо известно, что предки современного человека использовали пещеры как жилище. Это темные места без доступа света. И ученые мало что знали о том, как они их освещали. Чтобы проникнуть в наиболее глубокие уголки, необходим был постоянный источник света, который бы не сильно коптил и давал возможность дышать и видеть.
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Источники света древних людей
Местом экспериментов стала пещера Isuntza 1 в Испании.
Ученые из Университета Кантабрии (Испания) положили в основу своей работы набор археологических данных, найденных в аналогичных палеолитических пещерах. Авторы использовали пять различных факелов, сделанных из смолы плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны, а также два варианта каменных ламп с животным жиром (костный мозг коровы и оленя) и небольшой очаг из можжевеловых и дубовых ветвей.
Выяснилось, что каждый тип освещения подходил для разных целей. Вероятно, древние люди подбирали тот тип света, который подходил к той или иной пещере и помогал решать конкретные задачи.
- Для исследования широких пещер, как оказалось, лучше годятся факелы, сделанные из нескольких палочек.
- Они излучали свет во всех направлениях, их было легко транспортировать, и они не слепили глаза. Интенсивность их была почти в пять раз больше, чем у масляной лампы.
- Факел горел в среднем 41 минуту, но минимум — 21, максимум — 61.
- А вот стационарные факелы имели тенденцию постоянно гаснуть, поэтому требовали тщательного наблюдения. Основным недостатком факелов, как выяснили исследователи, было большое количество дыма.
- Каменные лампы на жире, вероятно, использовали для освещения небольших помещений. Горели они слабее, зато не требовали постоянного поддерживания и не чадили.
Ученые сделали вывод, что все эти типы освещения могли использоваться как по отдельности, так и вместе.