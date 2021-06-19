Хорошо известно, что предки современного человека использовали пещеры как жилище. Это темные места без доступа света. И ученые мало что знали о том, как они их освещали. Чтобы проникнуть в наиболее глубокие уголки, необходим был постоянный источник света, который бы не сильно коптил и давал возможность дышать и видеть.

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Источники света древних людей

Местом экспериментов стала пещера Isuntza 1 в Испании.

Ученые из Университета Кантабрии (Испания) положили в основу своей работы набор археологических данных, найденных в аналогичных палеолитических пещерах. Авторы использовали пять различных факелов, сделанных из смолы плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны, а также два варианта каменных ламп с животным жиром (костный мозг коровы и оленя) и небольшой очаг из можжевеловых и дубовых ветвей.

Выяснилось, что каждый тип освещения подходил для разных целей. Вероятно, древние люди подбирали тот тип света, который подходил к той или иной пещере и помогал решать конкретные задачи.

Для исследования широких пещер, как оказалось, лучше годятся факелы, сделанные из нескольких палочек.

Они излучали свет во всех направлениях, их было легко транспортировать, и они не слепили глаза. Интенсивность их была почти в пять раз больше, чем у масляной лампы.

Факел горел в среднем 41 минуту, но минимум — 21, максимум — 61.

А вот стационарные факелы имели тенденцию постоянно гаснуть , поэтому требовали тщательного наблюдения. Основным недостатком факелов, как выяснили исследователи, было большое количество дыма.

, поэтому требовали тщательного наблюдения. Основным недостатком факелов, как выяснили исследователи, было большое количество дыма. Каменные лампы на жире, вероятно, использовали для освещения небольших помещений. Горели они слабее, зато не требовали постоянного поддерживания и не чадили.

Ученые сделали вывод, что все эти типы освещения могли использоваться как по отдельности, так и вместе.