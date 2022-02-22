Ученые выяснили, когда начал подниматься уровень моря и даже назвали точный год

Исследователи провели глобальный анализ уровня моря на планете в течение последних двух тысяч лет. Повышение, как оказалось, началось раньше, чем считалось ранее.

Результаты, опубликованные в Nature Communications, указывают на то, что повышение началось примерно одновременно с промышленной революцией. Исследователи обнаружили, что скорость этого процесса явно превзошла фоновую изменчивость к 1863 году.

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Море наступает

Примерно в это же время в исследованиях обнаруживаются первые признаки потепления океана и таяния ледников в результате деятельности человека — оба эти фактора способствуют повышению уровня моря.

С начала нашей эры в течение 1700 лет глобальный уровень моря колебался между снижением на 0,3 миллиметра и повышением на 0,2 миллиметра.

Между 1700 и 1760 годами, непосредственно перед промышленной революцией и началом повсеместного сжигания ископаемого топлива, уровень моря снижался на 0,1 миллиметра в год.

Но с 1940 по 2000 год он увеличивался на 1,4 миллиметра в год.

При этом по всей Северной Атлантике признаки значительного повышения уровня моря появились раньше, чем в других регионах планеты. Об этом можно судить по множеству инструментальных и косвенных данных: по результатам изучения фораминифер, диатомовых водорослей, археологических свидетельств и геохимии отложении.

Тот факт, что к середине XX века во всех исследуемых точках отмечаются современные темпы, показывает значительное влияние глобального повышения уровня моря на нашу планету,

– комментирует исследования ученый-эколог Дженнифер Уокер из Университета Рутгерса.

Процесс ускоряется