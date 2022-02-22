Ученые выяснили, когда начал подниматься уровень моря и даже назвали точный год
Источник:Science Alert
Исследователи провели глобальный анализ уровня моря на планете в течение последних двух тысяч лет. Повышение, как оказалось, началось раньше, чем считалось ранее.
Результаты, опубликованные в Nature Communications, указывают на то, что повышение началось примерно одновременно с промышленной революцией. Исследователи обнаружили, что скорость этого процесса явно превзошла фоновую изменчивость к 1863 году.
Интересно Ледники Гренландии исчезают быстрее, чем считалось ранее: результаты семилетнего исследования
Море наступает
- Примерно в это же время в исследованиях обнаруживаются первые признаки потепления океана и таяния ледников в результате деятельности человека — оба эти фактора способствуют повышению уровня моря.
- С начала нашей эры в течение 1700 лет глобальный уровень моря колебался между снижением на 0,3 миллиметра и повышением на 0,2 миллиметра.
- Между 1700 и 1760 годами, непосредственно перед промышленной революцией и началом повсеместного сжигания ископаемого топлива, уровень моря снижался на 0,1 миллиметра в год.
- Но с 1940 по 2000 год он увеличивался на 1,4 миллиметра в год.
Тот факт, что к середине XX века во всех исследуемых точках отмечаются современные темпы, показывает значительное влияние глобального повышения уровня моря на нашу планету,
– комментирует исследования ученый-эколог Дженнифер Уокер из Университета Рутгерса.
Процесс ускоряется
- Предыдущие глобальные оценки также выявили значительное ускорение повышения уровня моря, начавшееся в XIX веке.
- А последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата показывает устойчивый рост между 1820 и 1860 годами.
- Новое исследование вызывает беспокойство, поскольку оно обнаруживает беспрецедентный подъем уровня моря именно в Атлантике.
- Уровень моря в следующем веке будет расти быстрее, чем когда-либо, и человечеству нужно знать, что будет происходить с береговыми линиями, чтобы максимально смягчить последствия.