Ответ на тайну нашла исследовательская группа Международного Университета Флориды во главе с Яннисом Папастаматиу после проведения серии экспериментов с серыми рифовыми акулами. Они обитают в районе одного из коралловых островов Французской Полинезии.

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Что выяснили ученые

Папастаматиу обратил внимание на то, что акулы движутся против восходящего течения в определенном месте, при этом они были практически неподвижны, едва шевелили плавниками и хвостами.

Когда акулы двигались к тому месту, где начинался восходящий поток, особи впереди "сдавали назад", давая возможность течению возвращать их в исходное положение.

Чтобы зафиксировать это, ученые использовали акустические трекинговые метки и подводные камеры, установленные на акулах. Помимо этого исследователи вели непосредственные наблюдения. По их расчетам, используя такой алгоритм движений, животные экономили до 15 процентов энергии во время плавания.

Информация, полученная учеными в результате мониторинга, помогла выяснить, что акулы действительно предпочитают находиться в восходящих течениях, тем самым минимизируя затраты энергии.