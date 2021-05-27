Группа геронтологов для исследования вывела единую переменную, которая отражает скорость старения человека. Эта переменная – это индикатор динамического состояния организма под названием DOSI. Чем сильнее показатель DOSI колеблется – тем хуже состояние человека. Ученые установили, что чем моложе человек – тем быстрее затухают эти колебания, то есть организм быстрее приходит в норму. На основе этого установили возраст, после которого колебания биомаркера отразят роковоте состояние организма. Согласно исследованию, максимальное время существования организма составило 120 лет.

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Распределение DOSI в популяции; чем старше когорта, тем больше в ней людей с сильными отклонениями от среднего значения / Фото Nature

Может ли человек прожить больше

Да, может. В том же исследовании ученые повторили весь эксперимент, выбрав другой параметр – уровень физической активности. Тенденция была такой же, но максимальная продолжительность жизни увеличилась до 150 лет.

Как работает модель старения согласно исследованию

Ученые построили график, который показывает, как меняется состояние человека с возрастом.

Белая линия (D) – это жизнь человека. А – это бассейн стабильности, который отделен барьером (В) от области нестабильности (С). Линии 1 и 2 демонстрируют колебания показателя DOSI течение жизни.

Схема показывает, как с возрастом кривизна барьера падает, а колебания DOSI затухают медленнее и становятся сильнее. Поэтому линия DOSI попадает в области нестабильности, где колебания не затухают, а приближают к смерти.

Находясь в обасти нестабильности человек полностью теряет способность восстанавливать организм. Наименьший стресс будет фатальным.



Траектория старения / Фото Nature

Какие выводы сделали ученые

Опираясь на свое исследование геронтологи заявили, что современные лекарства не позволят продлить время жизни. Они будут влиять только на амплитуду колебаний DOSI. Лекарства, по мнению ученых, должны влиять на основание проблемы. То есть не допускать снижения барьера между стабильным и нестабильным состояниями.