Ученые "вмонтировали" живые нейроны в компьютерные микрочипы
Ученые из Астона пытаются интегрировать живые стволовые клетки человеческого мозга в электронные чипы. Они считают, что это позволит выстроить нейронную сеть нового типа, которая не будет ограничена параметрами существующей техники.
Источник:Aston University
Исследователи хотят "использовать непревзойденную вычислительную мощность мозга разумного существа", чтобы научить компьютер решать задачи, неподвластные типовым алгоритмам.
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Для чего это ученым
Речь идет не столько о творчестве или сложных действиях, сколько о попытках наделить ИИ такими способностями, как интуиция, озарение, нестандартный подход к решению задач. Чтобы вычислительная мощность тратилась не на переборы миллионов вариантов, а на быстрый, но рациональный выбор на основе смекалки и опыта.
Проект назвали Neu-ChiP, и формально он посвящен разработке новой нейронной сети. Однако ее основу составят настоящие нейроны – живые нервные клетки, которые по мере роста будут адаптироваться и выстраиваться в заданную сложную структуру, чтобы работать в связке с цифровым интерфейсом.
Такой подход еще не приведет к созданию полноценного искусственного интеллекта, но позволит ставить перед нейросетью задачи, которые требуют нетривиального решения. Как именно это будет реализовано на практике, авторы разработки пока не уточняют.
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