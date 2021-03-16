Международная команда ученых сумела впервые описать процесс возникновения в космосе органической молекулы, что играет важнейшую роль в химической эволюции Вселенной. Подробная информация об этом исследовании была опубликована в журнале Science Advanced.

Согласно имеющимся данным, ежегодно на Землю выпадает около 3 миллионов тонн межзвездной пыли, которая состоит не только из минеральных веществ, но также из сложной органики, то есть углеводородов и их производных. Авторы исследования говорят о том, что полученные данные расширяют представления о возникновении жизни, а также проясняют механизм работы "межзвездных колыбелей" по синтезу органики.

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Образование органических элементов в космосе

Реакции, приводящие к появлению органических соединений в космосе,плохо изучены. Их ключевая особенность – это безбарьерность или способность протекать при полном отсутствии внешних источников энергии, за счет чего они становятся крайне редкими и требовательными к составу реагентов. В земных условиях образование органики происходит значительно проще за счет разнообразия химических соединений и тепла окружающей среды.

Во время нового исследования впервые было показано, как самый полициклический ароматический углеводород (ПАУ) иден может безбарьерно формироваться при температурах, соответствующих условиям космоса.

Небольшие твердые углеводородные доли с содержанием ПАВ, которые называют межзвездными зернами, фактически действуют как молекулярные космические колыбели синтеза органики, например, аминокислот или сахаров. Обнаруженные нами элементарные шаги, ведущие к формированию ПАВ в космосе, имеют фундаментальное значение для понимания химии углеродистой материи в нашей галактике,

– рассказала одна из авторов исследования.

Отмечается, что альтернатив описанному механизму формирования индена в космосе в настоящее время не существует. Проведенное астрохимическое моделирование предложенной реакции подтверждает ее возможность в условиях космоса. В рамках данного исследования сотрудничала команда ученых из Гавайского университета в Маноа, Международного университета Флориды, Колледжа Бенедиктин в Ачисоне (США), и Самарского университета из России.