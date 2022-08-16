Ученые воспроизвели звуки насекомого, которого не видели уже 150 лет: его надеются найти снова

В 1869 году ученые сделали первое научное описание существа Prophalangopsis obscura, которое является дальним родственником кузнечиков. Единственный экземпляр, известный сегодня, был пойман в Индии, но неизвестно, где и когда.

В 2009 году в Тибете поймали двух самок, которые были очень похожи на Prophalangopsis obscura, однако из-за нехватки данных установить родство не удалось. Теперь учёные пытаются найти новых представителей этого вида и используют для этого весьма нестандартный подход.

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Что придумали ученые

Наука практически ничего не знает о P. Obscura. Британские ученые решили применить технологии и с помощью современного оборудования провели 3D-сканирование крыльев насекомого и создали их цифровую модель. Дело в том, что кузнечики издают звуки, потирая лапками о крылья. Поэтому с помощью модели ученым удалось синтезировать звуки P. Obscura, которые он издает, чтобы привлечь спаривающих партнеров.

Выяснилось, что песня P. Obscura звучит на частоте 4,7 килогерца. Этот звук очень низок и потому распространяется на значительные расстояния.

Послушайте, как звучит редкое насекомое Prophalangopsis obscura: видео

P. Obscura имеет достаточно большие крылья, поэтому легко перелетает на большие расстояния. Однако это делает его чрезвычайно удобной и заметной мишенью для летучих мышей. При этом у ученых есть доказательства, что насекомое существует еще с юрского периода. Поэтому исследователи думают о том, как оно выживало все это время. Одна из гипотез состоит в том, что P. Obscura адаптировался к жизни в нагорьях, где очень холодно для летучих мышей. В то же время здесь просторно, что удобно для его поездок.

Ученые выделили вероятный ареал обитания – Тибет и Северная Индия. Там собираются расставить акустические приманки, проигрывающие звуки этих насекомых, чтобы найти возможных живых особей и лучше их изучить.