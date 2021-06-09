Коловратки Bdelloid – крошечные трубчатые существа. В этом отношении коловратки очень похожи на тихоходок, за исключением того, что последние поедают первых. Когда условия становятся для них слишком холодными или сухими, животные сворачиваются в клубок и высыхают, впадая в спячку на месяцы или годы, пока условия снова не станут более благоприятными. Оказалось, что даже тысячелетия во льдах Сибири для животных не стали смертельными.

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Коловратка Bdelloid, которую вернули к жизни / Фото Current Biology

Подробнее об исследовании

Животных достали из ледяного керна, который добыли в среднем течении реки Алазея на северо-востоке Сибири.

Большинство многоклеточных форм жизни повреждаются из-за образования кристаллов льда, но коловратки, похоже, способны защитить свои клетки и органы от таких повреждений. Команда говорит, что в настоящее время неизвестно, как именно.

После того, как животных разморозили, те оказались не только живыми, но и начали активно искать пищу и размножаться. Для продолжения рода им не нужен партнер, ведь они это делают благодаря партеногенезу.

Очевидно, что древняя коловратка способна пережить относительно медленный процесс замораживания, который составляет около 45 минут. Также команда ученых обнаружила, что животные имеют эффективные биохимические механизмы защиты органов и клеток, которые необходимы для выживания при низких температурах.

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Экспериментальная установка с коловратками / Фото New Atlas

Являются ли коловратки рекордсменами среди зморожених существ

Хотя коловратки Bdelloid и провели в замерзшем состоянии 24 тысячи лет, но все же есть животные, которые их превзошли.

Речь идет о нематодах Panagrolaimus aff. detritophagus, которые провели во льдах Колымы 40 тысяч лет.