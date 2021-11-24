В своем исследовании ученые делают предположение, что мы не единственная разумная цивилизация в Галактике, а также то, что инопланетяне значительно развитее нас. Пришельцы, считая их гипотетический высокий технологический уровень, образовали в Млечном Пути сеть связи, которая состоит из сотен тысяч автоматических зондов, разбросанных в космосе. Они используют звезды как гравитационные линзы для передачи и получения сигналов.

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Принцип действия гравитационной линзы: массивный объект фокусирует сигнал от дальнего объекта, что позволяет нам этот сигнал обнаружить

Зонды пришельцев в Солнечной системе

Ученые назвали гипотетические машины, которые формируют галактическую сеть связи, Focal Interstellar Communication Devices (FICD). Они высчитали, что звезда Wolf 359, одна из ближайших звезд к Солнцу, является идеальным кандидатом на звезду-линзу. Таким образом, гипотетический FICD, расположенный в Солнечной системе, должен отправлять сигналы в ее направлении.

Земля пересекает линию сигнала раз в год. Это происходит благодаря взаимному расположению Солнца и Wolf 359 – планетарные системы обеих звезд расположены друг к другу ребром. Это обеспечивает нам возможность перехватить сигнал FICD, отправленный в Wolf 359 или если бы его посылали в сторону Солнца.

Ученые сделали запрос на доступ к интересующей их информации: наличие сигналов в оптическом диапазоне в соответствующее время и информация на предмет возможного наличия зонда инопланетян в Солнечной системе. Ожидаемо, эти данные не дали результатов: не было обнаружено ни сигнала, ни признаков существования FICD.

Но ученые не "опускают руки", а трактуют отрицательный результат по-своему: нужно пробовать искать по направлению других звезд, нужно искать сигнал на других длинах волн, нужно искать объекты, которые могут оказаться гипотетическими зондами связи пришельцев.

Следует отметить, что научное сообщество давно ведет поиски гипотетической внеземной жизни.