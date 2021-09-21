Во время Мелового вымирания 66 миллионов лет назад с лица Земли исчезло, по оценкам ученых, 17% всех семейств, 50% всех родов, и 75% всех видов живых организмов. Это катастрофически, но по сравнению с Пермским вымиранием кажется мелочью. Тогда, 252 миллиона лет назад, исчезло 57% семей, 83% родов и 90% – 96% всех видов живых организмов. Вымерло 96% морских видов и 73% позвоночных. 83% видов насекомых прекратили свое существование. Большое пермское вымирание – это ужасная экологическая катастрофа, причин которой до сих пор точно никто не знал.

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Трилобиты были широко распространены, пока 252 миллиона лет назад не вымерли / Фото Wikipedia

Причины вымирания

Вероятнее всего причиной Большого пермского вымирания не является что-то одно. Состоялась целая цепочка катастрофических событий, что и привело к многочисленным смертям среди живых организмов:

Падение астероида или кометы.

Многочисленные извержения вулканов.

Катастрофические изменения климата.

Резкие выбросы метана из океанов в атмосферу.

Все эти и ряд других причин могли стать причиной массового вымирания в совокупности, или по одному.

Ученые предложили еще один вариант – водоросли.

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Водоросли-убийцы

Исследуя окаменелости в Австралии, ученые обнаружили, что 252 миллиона лет назад произошло несколько вспышек массового цветения водорослей в пресных и солоноватых водоемах. Это совпадает по времени с потеплением, вызванным извержением вулканов.

Такие вспышки приводили к тому, что пресные водоемы становились все меньше насыщенными кислородом, что приводило к выделению токсинов. Это означало, что пить такую ​​воду нельзя. Кроме того, вымирали и животные в этих водоемах.

Таким образом запускалась цепочка катастрофических событий, когда количество водоемов, с пригодной для питья водой уменьшалось. Поскольку событие имело массовый характер, то животные могли исчезать с гигантских площадей тогдашнего суперконтинента Пангея, мигрируя в пригодные для жизни регионы.