Ученые узнали, как можно обнаружить темную материю в нашей Галактике

Темная материя потому и "темная", что ее до сих пор никто не смог прямо обнаружить. Эта загадочная субстанция, как считается, взаимодействует с другой средой исключительно гравитационно. Если в других галактиках мы обнаруживаем свидетельства наличия темной материи, то в нашей Галактике это сделать очень непросто.

Считается, что вокруг многих галактик, включая и Млечный Путь, существует гало, которое состоит из загадочной темной материи. Обнаружить его сложно, ведь увидеть мы это не можем. Поэтому ученые ищут методы, которые бы помогли им отыскать гало вокруг нашей Галактики. Оказывается, что в этом могут помочь звезды, которые "сбежали" с Млечного Пути.

Читайте на сайте Астрофизики выдвинули новую гипотезу происхождения темной материи



Гало темной материи теоретически окружает Млечный Путь / Фото ESO

Новый метод обнаружения гало темной материи

Звезды в Галактике гравитационно связаны друг с другом, имеют собственную скорость и вращаются вокруг центра Млечного Пути. Но иногда происходит так, что звезда проходит слишком близко, например, к черной дыре. Это придает ей четвертую космическую скорость, которой достаточно, чтобы разорвать гравитационные "путы" Галактики. Такие звезды называют "сверхскоростными" или "убегающая звезда".

"Сверхскоростные" звезды может выбросить из Млечного Пути в направлении как можно дальше от галактической плоскости. Тогда ученым не мешают другие звезды и можно изучить гравитационное влияние гало темной материи на объекты. Но, конечно, не все так просто: скорость каждой "сверхскоростной" звезды зависит от события или взаимодействия, которое придало объекту четвертую космическую скорость.

Ученые не всегда знают, что это за событие и не могут, например, взглянув на звезду, которая "убегает", сказать какой в этом регионе распределение темной материи в гало. Поэтому предварительно ученые исследовали как можно больше таких сверхскоростных звезд, чтобы сформировать статистику, от которой можно отталкиваться. Поэтому, если среднестатистические звезды движутся медленнее, чем должны, это может свидетельствовать об уровне концентрации неуловимой темной материи в гало.

Но тут снова кроется проблема: "бегущих звезд" всего обнаружено около 20 штук, а это не так много для качественной статистики и недостаточно для формирования качественной карты распределения темной материи в гало. Но имеющиеся данные свидетельствуют, что таинственная субстанция формирует эллиптическое или сферическое гало с равномерным распределением. Когда количество выявленных "сверхскоростных" звезд станет близкой к 400 – 800, ученые смогут разработать гораздо более подробную карту. Кто знает, возможно окажется, что концентрация темной материи в гало не равномерна.