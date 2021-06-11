Паратетис – море, которое существовало в эпоху раннего кайнозоя и сформировалось 34 миллиона лет назад. Его иногда даже называют океаном, потому что это было самое большое за всю историю планеты море, которое простиралось от современной Франции до Алтая.

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Куда же исчезла вода

10 – 14 миллионов лет назад Паратетис замкнулся и превратился в озеро – Сарматское море. А около пяти миллионов лет назад вообще исчез.

До сих пор ученые мало знают о приливах и отливах этого моря, а также о том, как из него исчезла вода.

Новое исследование специалистов из четырех стран показало, что Паратетис пережил четыре катастрофических цикла, обусловленных изменением климата, которые сначала уменьшили размер моря, а затем, вероятно, уничтожили значительное количество видов, живших в нем. Они были уникальными – в самом большом море планеты водились даже киты.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые изучили окаменелости, геологию и осадочные отложения вокруг Черного моря, на месте которого ранее была часть Паратетиса, а также использовали компьютерное моделирование. Выяснилось, что наиболее сильное падение уровня воды произошло между 7,65 и 7,9 миллиона лет назад.

В этот период, названный Великой Херсонской засухой, уровень воды в Паратетисе упал на 250 метров, разделив его на небольшие озера, которые, вероятно, оказались не лучшей средой обитания для многих живых организмов, из-за чего те и вымирали.

На пике своего расцвета море вмещало в 10 раз больше воды, чем все современные озера планеты.