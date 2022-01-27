Ученые узнали в какое время года упал астероид, который погубил динозавров

27 января 2022 , 23:07
Читати новину українською

Источник:

Conversation

66 миллионов лет назад Земля подверглась ужасному удару из космоса – астероид привел к массовому вымиранию, уничтожив 75% видов, в том числе и динозавров. Исследование показало, в каком месяце он упал.

Столкновение, как уже давно известно ученым, произошло в районе современного острова Юкатан. Заглянуть в прошлое помогли кости ископаемых рыб.

Интересно "Дорога пресмыкающихся": обнаружены отпечатки лап динозавров в Уэльсе

Луна, когда упал астероид

В рамках исследования изучали ископаемые останки животных в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. Это место известно прежде всего огромным количеством окаменелостей позднего мелового периода. Считается, что эта экосистема погибла именно в результате столкновения Земли с астероидом.

  • Ученые из Атлантического университета Флориды проанализировали хорошо сохранившиеся кости древних лососевых рыб.
  • Такие рыбы, как известно, в течение года живут в соленой воде, а нереститься отправляются в пресную.
  • Этот сезонный цикл оставляет следы в химическом составе костей – происходят наслоения наподобие годичных колец у деревьев.
  • Анализ ископаемой рыбы показал, что она умерла в период перехода от весны к лету – в Северном полушарии это май или июнь.
  • Таким образом, именно в это время на Землю упал астероид, который погубил динозавров.

Научная статья уже опубликована в журнале Nature. Ее выводы согласуются с предыдущими исследованиями палеоботаников: изучение остатков древней кувшинки также указало на июнь.

Что известно об этом астероиде:

  • Как уже отмечалось, упал он в конце мелового периода, примерно 65,5-66 миллионов лет назад.
  • Его размеры были около 10-15 километров.
  • Он оставил гигантский кратер Чиксулуб на юге Мексики.
  • Ученые не сомневаются, что космический объект таких масштабов действительно подал на Землю, однако о том, какую роль он сыграл в вымирании динозавров и морских рептилий, остается предметом дискуссий.
  • Одно из последних исследований показывает, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь к Земле с северо-востока. Это, по словам ученых, самый опасный сценарий падения. В результате в атмосферу попало максимальное количество пыли. Она разлетелась по всей планете, что и привело к наступлению полноценной "ядерной зимы".
  • По расчетам ученых, если бы падение произошло под углом 15 градусов, количество выброшенной пыли, углекислого газа и соединений серы было бы примерно в три раза меньше, а если бы вертикально – на порядок меньше.

 

Автор: Олександр Гайдамашко