Ученые узнали в какое время года упал астероид, который погубил динозавров

66 миллионов лет назад Земля подверглась ужасному удару из космоса – астероид привел к массовому вымиранию, уничтожив 75% видов, в том числе и динозавров. Исследование показало, в каком месяце он упал.

Столкновение, как уже давно известно ученым, произошло в районе современного острова Юкатан. Заглянуть в прошлое помогли кости ископаемых рыб.

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Луна, когда упал астероид

В рамках исследования изучали ископаемые останки животных в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. Это место известно прежде всего огромным количеством окаменелостей позднего мелового периода. Считается, что эта экосистема погибла именно в результате столкновения Земли с астероидом.

Ученые из Атлантического университета Флориды проанализировали хорошо сохранившиеся кости древних лососевых рыб.

Такие рыбы, как известно, в течение года живут в соленой воде, а нереститься отправляются в пресную.

Этот сезонный цикл оставляет следы в химическом составе костей – происходят наслоения наподобие годичных колец у деревьев.

Анализ ископаемой рыбы показал, что она умерла в период перехода от весны к лету – в Северном полушарии это май или июнь.

Таким образом, именно в это время на Землю упал астероид, который погубил динозавров.

Научная статья уже опубликована в журнале Nature. Ее выводы согласуются с предыдущими исследованиями палеоботаников: изучение остатков древней кувшинки также указало на июнь.

Что известно об этом астероиде: