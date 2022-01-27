Столкновение, как уже давно известно ученым, произошло в районе современного острова Юкатан. Заглянуть в прошлое помогли кости ископаемых рыб.
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Луна, когда упал астероид
В рамках исследования изучали ископаемые останки животных в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. Это место известно прежде всего огромным количеством окаменелостей позднего мелового периода. Считается, что эта экосистема погибла именно в результате столкновения Земли с астероидом.
- Ученые из Атлантического университета Флориды проанализировали хорошо сохранившиеся кости древних лососевых рыб.
- Такие рыбы, как известно, в течение года живут в соленой воде, а нереститься отправляются в пресную.
- Этот сезонный цикл оставляет следы в химическом составе костей – происходят наслоения наподобие годичных колец у деревьев.
- Анализ ископаемой рыбы показал, что она умерла в период перехода от весны к лету – в Северном полушарии это май или июнь.
- Таким образом, именно в это время на Землю упал астероид, который погубил динозавров.
Научная статья уже опубликована в журнале Nature. Ее выводы согласуются с предыдущими исследованиями палеоботаников: изучение остатков древней кувшинки также указало на июнь.
Что известно об этом астероиде:
- Как уже отмечалось, упал он в конце мелового периода, примерно 65,5-66 миллионов лет назад.
- Его размеры были около 10-15 километров.
- Он оставил гигантский кратер Чиксулуб на юге Мексики.
- Ученые не сомневаются, что космический объект таких масштабов действительно подал на Землю, однако о том, какую роль он сыграл в вымирании динозавров и морских рептилий, остается предметом дискуссий.
- Одно из последних исследований показывает, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь к Земле с северо-востока. Это, по словам ученых, самый опасный сценарий падения. В результате в атмосферу попало максимальное количество пыли. Она разлетелась по всей планете, что и привело к наступлению полноценной "ядерной зимы".
- По расчетам ученых, если бы падение произошло под углом 15 градусов, количество выброшенной пыли, углекислого газа и соединений серы было бы примерно в три раза меньше, а если бы вертикально – на порядок меньше.