Во время работы авторы статьи проанализировали образцы льда с острова Джеймса Росса в Антарктиде. Там нашли серьезное превышение уровня черного углерода, которое берет начало еще 700 лет назад.

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Что загрязняло Антарктику

Сажа или черный углерод являются продуктом лесных пожаров. Также появляется вследствие сжигания ископаемого топлива. Состоит из частиц, которые поглощают много света, что приводит к нагреванию и таянию льда.

Анализ образцов показал, что количество черного углерода резко увеличилось примерно в 1300 году . А за последующие 700 лет концентрация утроилась и достигла пика в XVI – XVII веках.

. А за последующие 700 лет концентрация утроилась и достигла пика в XVI – XVII веках. После этого авторы построили модель атмосферного переноса и осадка сажи в южном полушарии и выяснили, что наиболее вероятными источниками выбросов были Патагония, Тасмания и Новая Зеландия .

. Поиски в исторических источниках показали, что именно в это время народ маори в Новой Зеландии начал практику выжигания земель в процессе колонизации территорий. Эта особенность ведения земледелия повлияла на атмосферу в большей части Южного полушария, а также стала основным источником выбросов в окружающую среду в регионе во время последних 2 тысяч лет.

Таким образом удалось определить ответственных за загрязнение территорий Арктики, которое дает о себе знать и сегодня.

Напомним, Великобритания планирует полный переход на "зеленую" электроэнергию. Завершить этот переход планируют к 2035 году. Ожидается, что правительство возьмет обязательство реализовать масштабную инвестиционную программу в возобновляемой и атомной энергетике, поскольку страна отходит от использования угля и газа.