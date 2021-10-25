Первые ископаемые свидетельства существования жизни доказывают, что микроорганизмы существовали еще 3,465 миллиарда лет назад возле гидротермальных источников – черных и белых курильщиков. Но ученые предполагают, жизнь зародилась гораздо древнее – около 4,1 миллиарда лет назад. Долгое время она существовала в довольно примитивной форме, пока не стала многоклеточным. Кажется, что ученые поняли, почему путь к более сложным формам занял так много времени. Виновниками этого оказались Космические катастрофы.

Интересное на сайте Ученая обнаружила древнейшие остатки многоклеточной жизни, которой сотни миллионов лет

Космическая бомбардировка и жизнь

Самые ранние свидетельства существования многоклеточной жизни относят нас во времени на 2,1 миллиарда лет. Еще более сложная жизнь, животная, существовала около 890 миллионов лет назад. Как видим, между осложнениями форм существует большая пропасть.

Ученые считают, что причиной тому стали кометы и астероиды, которые в то время чаще бомбардировали Землю. Особенно актуальным это является в то время, когда сама жизнь зародилась около 4 миллиардов лет назад, ведь тогда происходило так называемая Поздняя тяжелая бомбардировка.

Удары астероидов и комет могут усилить выделение из земли газов, которые не позволяют образовываться кислороду. Это происходит из-за огромного количества энергии во время столкновения, которая плавит породы, высвобождая разнообразные газы. Также астероиды часто содержат большое количество железа, которое может взаимодействовать с водой и выделять газы, влияющие на состав атмосферы негативно для жизни. Например, водород и метан в атмосфере значительно снижают в ней уровень кислорода.

Недостаток кислорода не позволял первой жизни развиться в более сложные многоклеточные формы. Но следует отметить, что без таких бомбардировок сама жизнь могла появиться позже, ведь астероиды, кометы и метеориты еще и насыщали планету разнообразными химическими элементами.