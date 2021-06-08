Ученые увеличили объем жестких дисков в 10 раз благодаря графену: перспективы открытия

В жестком диске данные записываются с помощью подвижной магнитной головки на пластинах, которые быстро вращаются. От механических повреждений и коррозии их защищает особый углеродный слой, для нанесения которого требуется определенный температурный режим. К тому же эти слои увеличивают объем устройства. Исследователи заменили это покрытие одним или несколькими слоями графена. Результат их удивил.

Помимо увеличения плотности данных, графен также дал возможность повысить диапазон рабочих температур для жестких дисков. Работой занимались исследователи из Кембриджского университета.

Интересно Смарт-часы Huawei Band 6 уже в Украине: две недели автономной работы и 96 режимов тренировок

Результаты исследований обнадеживающие

Ученые заменили покрытие пластин одним или несколькими слоями графена – двумерного материала, который состоит из углерода и обладает непревзойденной прочностью и гибкостью.

Толщина слоя в один атом позволяет существенно уменьшить размер диска, снизить в 2,5 раза механический износ, а также в два раза сократить трение.

Однако самое интересное оказалось то, что применение графена повышает рабочую температуру жесткого диска.

Ученые применили передовую технологию термомагнитной записи (HAMR), которая нагревает слой, на который записывается информация, к высокой температуре и позволяет значительно уменьшить размеры магнитной области, что сохраняет 1 бит информации. Оставаясь по-прежнему стабильным, такой диск теперь может вместить больше информации.

Технология термомагнитной записи не совместима с современными защитными покрытиями, но графен – исключение. Его использование, уверены кембриджские ученые, позволит добиться повышения плотности данных в жестких дисках до 10 терабайт на квадратный дюйм, то есть в десять раз больше, чем у современных решений без использования защитных слоев с графена.