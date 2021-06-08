Помимо увеличения плотности данных, графен также дал возможность повысить диапазон рабочих температур для жестких дисков. Работой занимались исследователи из Кембриджского университета.
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Результаты исследований обнадеживающие
- Ученые заменили покрытие пластин одним или несколькими слоями графена – двумерного материала, который состоит из углерода и обладает непревзойденной прочностью и гибкостью.
- Толщина слоя в один атом позволяет существенно уменьшить размер диска, снизить в 2,5 раза механический износ, а также в два раза сократить трение.
- Однако самое интересное оказалось то, что применение графена повышает рабочую температуру жесткого диска.
Ученые применили передовую технологию термомагнитной записи (HAMR), которая нагревает слой, на который записывается информация, к высокой температуре и позволяет значительно уменьшить размеры магнитной области, что сохраняет 1 бит информации. Оставаясь по-прежнему стабильным, такой диск теперь может вместить больше информации.
Технология термомагнитной записи не совместима с современными защитными покрытиями, но графен – исключение. Его использование, уверены кембриджские ученые, позволит добиться повышения плотности данных в жестких дисках до 10 терабайт на квадратный дюйм, то есть в десять раз больше, чем у современных решений без использования защитных слоев с графена.