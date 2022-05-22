Ученые утверждают, что может существовать "зеркальная к нашей вселенная"

Никто точно не уверен, как это выглядит на самом деле, но некоторые ученые вполне уверены, что в нашей современной Вселенной существует зеркальный мир, влияющий на гравитацию.

Три исследователя опубликовали свои выводы в журнале Physical Review Letters. Они утверждают, что гипотеза основана на проблемах с постоянной Габбла, быстротой расширения Вселенной.

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В недавнем отчете SciTechDaily об исследовании говорится, что прогнозы для этой константы гораздо медленнее, чем те, что были зафиксированы в ходе измерений на самом деле. Сейчас ученые пытаются выяснить, что вызывает несоответствие. По мнению исследователей, причиной может стать зеркальный мир, которого мы пока не видим.

Это может дать способ понять, почему существует несоответствие между разными измерениями скорости расширения Вселенной,

– говорится в заявлении исследователей о своих выводах.

Где-то там во Вселенной

Ученые давно построили несколько моделей космоса. Теперь задача состоит в том, чтобы создать такую модель, которая не нарушает ни одного из открытых космологических законов. Исследователи говорят, что если Вселенная каким-то образом использует то, что мы знаем о его физике и симметрии, может существовать невидимый зеркальный мир, очень похожий на наш, за исключением гравитационного влияния на наш мир.

В то же время, это не самая дикая озвученная учеными теория. Некоторые исследователи считают, что Вселенная сама по себе является чем-то вроде нейронной сети, а другие предполагают, что могут быть даже две реальности, которые взаимодействуют друг с другом.

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Как звучат черные дыры и "выжившая" звезда после взрыва сверхновой

Кстати, новое исследование выявило восемь ранее неизвестных эхо-сигналов от близлежащих рентгеновских двойных систем черных дыр в Молочном Пути. Ученым удалось превратить эти эхо-сигналы в звуковые волны. Они звучат так, будто проходят через ужасную аэродинамическую трубу. Что интересно, эхо намекают на роль черных дыр в эволюции галактик. Детальнее почитать об открытиях и послушать, как звучат черные дыры можно в нашем материале.

Анализируя данные из "Габбла", астрономы обнаружили, что свет от сверхновой SN 2013ge тускнеет с 2016 года, но рядом с ней располагается другой источник ультрафиолетового излучения, сохраняющий свою яркость, а значит, речь идет о двойной системе, в которой "выжила" одна из звезд. Больше деталей ищите в нашем материале.