Ученые уточняют природу быстрых радиоимпульсов

Быстрые радиоимпульсы – это миллисекундные сигналы неизвестного происхождения. Энергия таких импульсов эквивалентна энергии всего Солнца, которую звезда производит несколько дней. Ученые смогли наблюдать за этими вспышками в двух диапазонах радиоволн – синем и красном.

Астрономы использовали два гигантских радиотелескопа: радиотелескоп Westerbork, который наблюдал синий высокочастотный радиодиапазон. И радиоинтерферометр LOFAR, который наблюдал низкочастотный красный диапазон. Оба телескопа наблюдали за источником радиоимпульсов FRB 20180916B, который имеет определенную повторяемость.

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Так выглядят периодические короткие радиоимпульсы, зафиксированные в двух диапазонах / Фото Phys.org

Подробнее об исследовании таинственных радиовспышек

Ученые предположили, что радиовспышки FRB 20180916B образуются в тесной двойной системе. Периодичность вспышек образуется комбинацией влияния звездного ветра и вращения звезд вокруг общего центра масс.

Радиотелескоп Westerbork наблюдал за вспышками с длиной волны 21 сантиметр. А радиоинтерферометр LOFAR "ловил" 3-метровые волны.

Оба телескопа наблюдали за источником, делая тысячи радиокадров в секунду. Суперкомпьютер интерпретировал на фотографиях быстрые радиовспышки.

Действующие модели прогнозируют, что всплески должны светить только синим цветом или, по крайней мере, там должны длится намного дольше. Но мы два дня наблюдали за тем, как образуется больше голубых радиовспышек, а потом три дня – больше красных,

– рассказывает автор исследования Инес Пастор-Маразуела.

Таким образом ученым пришлось делать новые расчеты, чтобы объяснить увиденную аномалию. Удивительность ситуации была еще и в том, что раньше никто не наблюдал быстрые радиовспышки с длиной волны, превышающей 1 метр.

Ученые пока точно не понимают, что именно вызывает такой сдвиг в длине волны и растянутость вспышки. Ученые предполагают, что это может быть магнетар, который медленно вращается вокруг собственной оси.