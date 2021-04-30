Ученые ориентировались на так называемое явление надспирализации, когда двойная спираль ДНК внутри клеток организма закручивается в еще более сложную спираль, сокращая свою длину примерно в тысячу раз. Добиться этого сокращения волокон удалось с энергией, в десятки раз выше энергии сокращения мышц человека.

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Как это работает

Попарно скрученные полиэфирные нити пропитали специальным гидрогелем и погрузили в воду. Нити свернулись в "надспираль" после фиксации концов и сократились в длине на 90 процентов с энергией в 1 джоуль на грамм волокна.

У млекопитающих, включая человека, волокна в мышцах сокращаются в длине только на 20 процентов с энергией около 0,03 джоуля на грамм.



Слева – обычные скрученные нити, справа эти нити скручиваются в "надспираль" / Фото университета Вуллонгонг

Далее ученые начали уменьшать размеры волокон, чтобы оптимизировать отклик и время действия. В результате с помощью подобных волокон исследователям удалось привести в действие микропинцеты и микроножницы.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы еще сильнее уменьшить размеры волокон и повысить скорость их сокращения. Тогда новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах и конечностях для роботов, а также в микроманипуляторов для промышленности и медицины.