Ученые ориентировались на так называемое явление надспирализации, когда двойная спираль ДНК внутри клеток организма закручивается в еще более сложную спираль, сокращая свою длину примерно в тысячу раз. Добиться этого сокращения волокон удалось с энергией, в десятки раз выше энергии сокращения мышц человека.
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Как это работает
Попарно скрученные полиэфирные нити пропитали специальным гидрогелем и погрузили в воду. Нити свернулись в "надспираль" после фиксации концов и сократились в длине на 90 процентов с энергией в 1 джоуль на грамм волокна.
Слева – обычные скрученные нити, справа эти нити скручиваются в "надспираль" / Фото университета Вуллонгонг
Далее ученые начали уменьшать размеры волокон, чтобы оптимизировать отклик и время действия. В результате с помощью подобных волокон исследователям удалось привести в действие микропинцеты и микроножницы.
Сейчас ученые работают над тем, чтобы еще сильнее уменьшить размеры волокон и повысить скорость их сокращения. Тогда новые искусственные мышцы можно будет использовать в протезах и конечностях для роботов, а также в микроманипуляторов для промышленности и медицины.