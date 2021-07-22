Магнитный компонент современных запоминающих устройств обычно состоит из тонких магнитных пленок, которые тем временем остаются трехмерными. Их толщина равна сотням или даже тысячам атомов.

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Ученые давно искали способ создать двумерные магниты, что позволило бы хранить больше данных на одном устройстве. Результаты в этой области были, но современные 2D-магниты теряют свои свойства при комнатной температуре и становятся нестабильными. Для поддержания магнетизма им нужны крайне низкие температуры.

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США и Калифорнийского университета успешно решили эту проблему.

Двумерный и самый тонкий в мире магнит

Мы первые, кто создал двумерный магнит, который сохраняет свои свойства при комнатной температуре,

– заявил старший автор исследования Цзе ЯО.

Разработка откроет новые возможности и для квантовой механики, поскольку с ее помощью можно изучать взаимодействия отдельных атомов. Странно, кстати, что он не теряет своих свойств не только при комнатной температуре, но и при 100 градусах Цельсия.

Магнит создали на основе оксида цинка, легированного кобальтом. Всего за несколько часов запекания в обычной лабораторной печи смесь превращалась в один атомный слой оксида цинка с небольшим количеством атомов кобальта, зажатых между слоями графена. На последнем этапе графен сгорал, оставляя лишь атомный слой оксида цинка, легированного кобальтом.

Особых сложностей технология не имеет, поэтому авторы работы считают, что их материал можно запустить в массовое производство при минимальных затратах.