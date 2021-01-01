Несмотря на то что современные знания об органических молекулах продвинулись очень далеко, до сих пор непонятно, как первые из них сформировались в суровых условиях космоса. Ответ на этот вопрос пытаются получить французские астрономы, которые создали специальный прибор для моделирования сложных молекулярных связей.

Устройство, разработанное учеными из Парижского университета CY Cergy и Парижской обсерватории, обещает дать ответ на то, каким образом органические соединения формируются в космосе, сообщает Scitech Daily. Прибор, известный как VENUS, способен имитировать объединение молекул в ледяной тьме межзвездного пространства.

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Мы стараемся смоделировать то, как сложные органические молекулы образуются в таких суровых условиях,

– рассказали астрономы.

Исследователи отмечают, что за последние 50 лет в космосе было обнаружено около 200 различных молекулярных соединений. При этом некоторые из них относятся к классу "пребиотических" – участвуют в процессе возникновения ранних форм жизни.

Что это даст

Применяться VENUS будет следующим образом: астрономы обнаруживают молекулярные связи в космосе, а французская лаборатория дает объяснение тому, что там происходит. Устройство сможет моделировать сложные реакции за сутки, которые длятся во Вселенной тысячи лет. Кроме того, есть возможность имитации тех или иных процессов для понимания того, может ли что-то подобное произойти в космосе.



Аппарат VENUS дает исследователям представление о том, как может формироваться жизнь в космосе

Большой прорыв в работе ожидается после запуска телескопа "Джеймс Уэбб", запланированного на 2021 год. Он должен расширить понимание Вселенной, вложив в руки исследователей самый мощный инструмент за все время исследований космоса.