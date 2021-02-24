Инженеры Калифорнийского университета создали гибкую пленку с использованием квазиодномерного наполнителя из наноматериалов, которая способна экранировать электромагнитное излучение.

Профессор электротехники Александр Баландин отмечает, что такие пленки можно будет применять в сфере высокочастотной связи, для которой нужны гибкие, легкие, устойчивые к коррозии и недорогие материалы. Важно и то, что эти пленки борются с препятствиями.

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Электромагнитные помехи возникают, когда сигналы от различных электронных устройств пересекаются друг с другом, что влияет на производительность.

Особенности гибкой полимерной пленки

Пленки имеют наполнитель в виде химически расслоенных пучков квазиодномерных Ван-дер-Ваальсовых материалов. Материал продемонстрировал хорошие защитные свойства от электромагнитных препятствий в гигагерцовом и суб-терагерцовом диапазонах частот, что важно для современных и будущих коммуникационных технологий.

Одномерные Ван-дер-Ваальсовые материалы состоят из сильно связанных атомных цепочек. Такие материалы расслаиваются на игольчатые "одномерные" структуры, а не в двумерные плоскости. Исследователи сообщили, что они задействовали для этого химический процесс, который можно масштабировать для массового производства одномерных материалов.



Гибкая полимерная пленка / Фото UCR

Ученые синтезировали композиты, обрабатывая трихалькогениды переходных металлов, или TaSe3. Затем они заполнили матрицу из специального полимера пучками расслоенного TaSe3, чтобы получить тонкую черную пленку.

При отсутствии электропроводности пленки защищают от электромагнитных помех на 99,99%, отмечают исследователи.